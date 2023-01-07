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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол США Бринк: Украина завоевала место в сердцах моих сограждан во всех штатах – от Атлантики до Тихого океана

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Бринк: Когда я возвращаюсь в Соединенные Штаты, меня поражает то, как часто я вижу украинский флаг, развевающийся на американских домах
Бринк: Когда я возвращаюсь в Соединенные Штаты, меня поражает то, как часто я вижу украинский флаг, развевающийся на американских домах
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Визит президента Украины Владимира Зеленского 21 декабря прошлого года в Вашингтон, где он встретился с президентом США Джо Байденом и выступил на заседании Конгресса, можно сравнить с поездкой в Соединенные Штаты бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в 1941 году. Об этом в колонке для "Украинской правды" 5 января написала посол США в Украине Бриджит Бринк.

"В обоих случаях на карту были поставлены принципы свободы, демократии, территориальной целостности и национального суверенитета. В обоих случаях Америка ответила как нация людей, которые ценят свободу и поддерживают тех, кто ее защищает. Я несказанно горда тем, что сейчас являюсь представителем президента Байдена в Киеве. Я верю, что история отметит военную поездку президента Зеленского в Вашингтон как критический момент в борьбе Украины за защиту своей свободы и демократии против варварской агрессии Кремля", – написала Бринк.

По ее словам, визит Зеленского продемонстрировал мощную двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе США.

Посол отметила, что российские бомбы и иранские дроны не заставят украинцев отказаться от свободы и суверенитета своей страны.

"Когда я возвращаюсь в Соединенные Штаты, меня поражает то, как часто я вижу украинский флаг, развевающийся на американских домах. Украина завоевала место в сердцах моих сограждан во всех штатах – от Атлантики до Тихого океана. Это потому, что мы верим в свободу, и мы знаем ее ценность и цену. Как неоднократно говорил президент Байден, Соединенные Штаты поддерживают Украину, и мы будем с вами столько, сколько понадобится. И когда светает новый год, мы знаем, что свет победит тьму", – подчеркнула Бринк.

Контекст:

21 декабря Зеленский встретился с Байденом в Белом доме и выступил в Конгрессе США. 

В день приезда президента Украины США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot. По итогам встреч Зеленский сказал, что "есть и другие" договоренности, детали которых пообещал рассказать позже.

Для Зеленского это были первая за время вторжения России в Украину зарубежная поездка и третий его визит в США в статусе президента Украины.

30 декабря Байден подписал бюджет США на 2023 год. Он включает $45 млрд на поддержку Украины и союзников по НАТО.

6 января 2023 года США объявили новый пакет оборонной поддержки для Украины приблизительно на $3 млрд. Он, в частности, включает бронированные машины Bradley.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: США, Украина, НАТО, Джо Байден, помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, визит, Бриджит Бринк
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