Посол США Бринк: Украина завоевала место в сердцах моих сограждан во всех штатах – от Атлантики до Тихого океана

Бринк: Когда я возвращаюсь в Соединенные Штаты, меня поражает то, как часто я вижу украинский флаг, развевающийся на американских домах Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"В обоих случаях на карту были поставлены принципы свободы, демократии, территориальной целостности и национального суверенитета. В обоих случаях Америка ответила как нация людей, которые ценят свободу и поддерживают тех, кто ее защищает. Я несказанно горда тем, что сейчас являюсь представителем президента Байдена в Киеве. Я верю, что история отметит военную поездку президента Зеленского в Вашингтон как критический момент в борьбе Украины за защиту своей свободы и демократии против варварской агрессии Кремля", – написала Бринк.

По ее словам, визит Зеленского продемонстрировал мощную двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе США.

Посол отметила, что российские бомбы и иранские дроны не заставят украинцев отказаться от свободы и суверенитета своей страны.

"Когда я возвращаюсь в Соединенные Штаты, меня поражает то, как часто я вижу украинский флаг, развевающийся на американских домах. Украина завоевала место в сердцах моих сограждан во всех штатах – от Атлантики до Тихого океана. Это потому, что мы верим в свободу, и мы знаем ее ценность и цену. Как неоднократно говорил президент Байден, Соединенные Штаты поддерживают Украину, и мы будем с вами столько, сколько понадобится. И когда светает новый год, мы знаем, что свет победит тьму", – подчеркнула Бринк.