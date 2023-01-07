Посол США Бринк: Украина завоевала место в сердцах моих сограждан во всех штатах – от Атлантики до Тихого океана

"В обоих случаях на карту были поставлены принципы свободы, демократии, территориальной целостности и национального суверенитета. В обоих случаях Америка ответила как нация людей, которые ценят свободу и поддерживают тех, кто ее защищает. Я несказанно горда тем, что сейчас являюсь представителем президента Байдена в Киеве. Я верю, что история отметит военную поездку президента Зеленского в Вашингтон как критический момент в борьбе Украины за защиту своей свободы и демократии против варварской агрессии Кремля", – написала Бринк.
По ее словам, визит Зеленского продемонстрировал мощную двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе США.
Посол отметила, что российские бомбы и иранские дроны не заставят украинцев отказаться от свободы и суверенитета своей страны.
"Когда я возвращаюсь в Соединенные Штаты, меня поражает то, как часто я вижу украинский флаг, развевающийся на американских домах. Украина завоевала место в сердцах моих сограждан во всех штатах – от Атлантики до Тихого океана. Это потому, что мы верим в свободу, и мы знаем ее ценность и цену. Как неоднократно говорил президент Байден, Соединенные Штаты поддерживают Украину, и мы будем с вами столько, сколько понадобится. И когда светает новый год, мы знаем, что свет победит тьму", – подчеркнула Бринк.
21 декабря Зеленский встретился с Байденом в Белом доме и выступил в Конгрессе США.
В день приезда президента Украины США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot. По итогам встреч Зеленский сказал, что "есть и другие" договоренности, детали которых пообещал рассказать позже.
Для Зеленского это были первая за время вторжения России в Украину зарубежная поездка и третий его визит в США в статусе президента Украины.
30 декабря Байден подписал бюджет США на 2023 год. Он включает $45 млрд на поддержку Украины и союзников по НАТО.
6 января 2023 года США объявили новый пакет оборонной поддержки для Украины приблизительно на $3 млрд. Он, в частности, включает бронированные машины Bradley.