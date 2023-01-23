23 января проходит Киевский форум по безопасности с участием посла США и лауреата Нобелевской премии мира. Трансляция

В рамках форума почетную лекцию прочитает лауреат Нобелевской премии мира 2022 года, глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, а также пройдет дискуссия "Разговор о войне, победе и будущем".
Участие в работе форума примут:
- посол США в Киеве Бриджит Бринк;
- председатель КФБ, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк;
- директор КФБ Даниил Лубкивский;
- Екатерина Прокопенко, жена командира полка "Азов", Героя Украины Дениса Прокопенко;
- глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров;
- президент Украинского ПЕН, главный редактор UkraineWorld Владимир Ермоленко;
- общественный деятель Валерий Пекар;
- журналист Виталий Портников;
- писательница Елена Стяжкина.
Контекст:
Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – одна из главных платформ Украины по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.