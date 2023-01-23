23 января проходит Киевский форум по безопасности с участием посла США и лауреата Нобелевской премии мира. Трансляция

Видео: Open Ukraine / YouTube

В рамках форума почетную лекцию прочитает лауреат Нобелевской премии мира 2022 года, глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, а также пройдет дискуссия "Разговор о войне, победе и будущем".

Участие в работе форума примут:

посол США в Киеве Бриджит Бринк;

председатель КФБ, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк;

директор КФБ Даниил Лубкивский;

Екатерина Прокопенко, жена командира полка "Азов", Героя Украины Дениса Прокопенко;

глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров;

президент Украинского ПЕН, главный редактор UkraineWorld Владимир Ермоленко;

общественный деятель Валерий Пекар;

журналист Виталий Портников;

писательница Елена Стяжкина.