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Видео: Open Ukraine / YouTube

23 января проходит Киевский форум по безопасности с участием посла США и лауреата Нобелевской премии мира. Трансляция

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Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист

23 января в 17.00 на Киевском форуме по безопасности (КФБ), основанном Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", начнутся мероприятия, посвященные Дню соборности Украины. Прямая трансляция ведется на странице в Facebook и на сайте КФБ, на YouTube-канале фонда Open Ukraine и на Facebook-странице Арсения Яценюка.

В рамках форума почетную лекцию прочитает лауреат Нобелевской премии мира 2022 года, глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, а также пройдет дискуссия "Разговор о войне, победе и будущем".

Участие в работе форума примут:

  • посол США в Киеве Бриджит Бринк;
  • председатель КФБ, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк;
  • директор КФБ Даниил Лубкивский;
  • Екатерина Прокопенко, жена командира полка "Азов", Героя Украины Дениса Прокопенко;
  • глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров;
  • президент Украинского ПЕН, главный редактор UkraineWorld Владимир Ермоленко;
  • общественный деятель Валерий Пекар;
  • журналист Виталий Портников;
  • писательница Елена Стяжкина.
Контекст:

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – одна из главных платформ Украины по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Теги: Арсений Яценюк, Виталий Портников, Евгений Захаров, война, посол США, Даниил Лубкивский, трансляция, журналисты, война России против Украины, безопасность, писатель, Александра Матвийчук, Киевский форум по безопасности, Бриджит Бринк
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