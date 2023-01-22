23 января состоится почетная лекция Киевского форума по безопасности

"По случаю Дня соборности Украины Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", проведет в столице почетную лекцию лауреатки Нобелевской премии мира 2022 года, главы Центра гражданских свобод Александры Матвийчук", – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия пройдет дискуссия "Разговор о войне, победе и будущем". Ее участниками станут глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров, президент Украинского ПЕН, главный редактор UkraineWorld Владимир Ермоленко, общественный деятель Валерий Пекарь, журналист Виталий Портников, писательница Елена Стяжкина.

Также в рамках события выступят посол США в Киеве Бриджит Бринк и председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк. Модератором выступит директор КБФ Даниил Лубкивский.

Прямая трансляция начнется в 17.00 23 января на странице в Facebook и сайте КБФ, на YouTube-канале фонда Open Ukraine и на Facebook-странице Арсения Яценюка.