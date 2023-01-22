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23 января состоится почетная лекция Киевского форума по безопасности

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трансляция мероприятия будет доступна онлайн
Трансляция мероприятия будет доступна онлайн
Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

23 января в Киеве состоится почетная лекция Киевского форума по безопасности. Об этом пресс-служба форума сообщила в Facebook.

"По случаю Дня соборности Украины Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", проведет в столице почетную лекцию лауреатки Нобелевской премии мира 2022 года, главы Центра гражданских свобод Александры Матвийчук", – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия пройдет дискуссия "Разговор о войне, победе и будущем". Ее участниками станут глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров, президент Украинского ПЕН, главный редактор UkraineWorld Владимир Ермоленко, общественный деятель Валерий Пекарь, журналист Виталий Портников, писательница Елена Стяжкина.

Также в рамках события выступят посол США в Киеве Бриджит Бринк и председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк. Модератором выступит директор КБФ Даниил Лубкивский.

Прямая трансляция начнется в 17.00 23 января на странице в Facebook и сайте КБФ, на YouTube-канале фонда Open Ukraine и на Facebook-странице Арсения Яценюка.

https://www.facebook.com/ksfopenukraine/posts/pfbid0FuNoq5UgQ49wNqvkzRhodqq86nHJBV8z7vXCTt3PJdH2LnvNL9du9ETm7n7mRuYQl

Контекст:

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – одна из главных платформ Украины по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Теги: Арсений Яценюк, Даниил Лубкивский, Александра Матвийчук, Киевский форум по безопасности, Бриджит Бринк
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