САП будет обжаловать отказ суда отправить Коболева под стражу

В ведомстве рассказали, что прокурор САП не согласен с решением суда и считает его необоснованным и незаконным.
"Неприменение меры пресечения может негативно повлиять на дальнейшее расследование. Кроме того, существуют риски того, что подозреваемый может покинуть страну или препятствовать следствию", – говорится в сообщении.
Учитывая изложенное, прокурор после ознакомления с полным текстом решением суда обжалует это решение в суде апелляционной инстанции.
Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к российскому "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.
Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение.
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству НАК "Нафтогаз України".
После скандала Кабинет Министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний.
Коболев сообщил, что свою премию перевел матери в США. Всего за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже Коболеву выплатили премию в размере 599,6 млн грн, сообщил "Нафтогаз". В 2018 году он получил первую часть премии в размере 261 млн грн, втору часть премии ему выплатили в 2021 году после увольнения из компании.
Однако в интервью "Forbes Украина" в 2022 году Коболев сказал, что получил не всю компенсацию.
19 января 2023 года Коболеву сообщили о подозрении из-за выписанной премии. Следствие считает, что он незаконно обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн. Подозрение предъявлено по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).