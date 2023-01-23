САП будет обжаловать отказ суда отправить Коболева под стражу

В ведомстве рассказали, что прокурор САП не согласен с решением суда и считает его необоснованным и незаконным.

"Неприменение меры пресечения может негативно повлиять на дальнейшее расследование. Кроме того, существуют риски того, что подозреваемый может покинуть страну или препятствовать следствию", – говорится в сообщении.

Учитывая изложенное, прокурор после ознакомления с полным текстом решением суда обжалует это решение в суде апелляционной инстанции.