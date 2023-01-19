САП намерена ходатайствовать об аресте Коболева с альтернативой залога

В САП отметили, что 19 января в Высший антикоррупционный суд было направлено ходатайство применении к бывшему главе правления НАК "Нафтогаз України" меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 365 млн грн.

Судебное заседание назначено на 19 января.

Имя подозреваемого в сообщении не указано, но сегодня о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) сообщили бывшему главе "Нафтогазу України" Андрею Коболеву. По версии следствия, он незаконно обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн.

Коболев заявил, что намерен доказывать свою правоту.