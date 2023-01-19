САП намерена ходатайствовать об аресте Коболева с альтернативой залога

В САП отметили, что 19 января в Высший антикоррупционный суд было направлено ходатайство применении к бывшему главе правления НАК "Нафтогаз України" меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 365 млн грн.
Судебное заседание назначено на 19 января.
Имя подозреваемого в сообщении не указано, но сегодня о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) сообщили бывшему главе "Нафтогазу України" Андрею Коболеву. По версии следствия, он незаконно обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн.
Коболев заявил, что намерен доказывать свою правоту.
Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.
Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение.
Коболев сообщил, что перевел деньги в США – своей матери. "Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006-го или 2008 года, более 10 лет – точно. Если я проиграю апелляцию в 8 млрд грн против меня, то что случится с моим имуществом здесь?" – сказал Коболев.
В начале июля Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству НАК "Нафтогаз України" в размере $46,3 млн.
18 июля 2018 года Кабинет Министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний.
В сентябре 2018 года Шевченковский районный суд Киева оштрафовал Коболева на 1,7 тыс. грн за отказ предоставить народному депутату список сотрудников компании, получивших премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
28 апреля 2021 года стало известно, что Кабмин уволил Коболева с должности главы правления "Нафтогазу", на его место назначили Юрия Витренко. В числе одной из причин увольнения Коболева в 2021 году были и "суперпремии для топ-менеджмента", заявлял народный депутат от партии "Слуга народа" Павел Фролов.
В опубликованном изданием "Forbes Украина" 9 февраля 2022 года интервью Коболев заявил, что не исключает, что будет судиться за часть премии. "Мне выплатили основную часть денег, но не всю. Поэтому какие-то разбирательства вполне возможны. Это не обязательно будет через суд, для начала буду пробовать переговоры", – заявил бывший топ-менеджер национальной компании.