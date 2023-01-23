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ВАКС отказал в аресте Коболева

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Коболева подозревают в присвоении средств из-за премии
Коболева подозревают в присвоении средств из-за премии
Фото: EPA

Высший антикоррупционный суд на заседании 23 января отказался отправлять под арест экс-председателя "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого подозревают в незаконном получении премии на сумму более 260 млн грн. Трансляция заседания велась на YouTube-канале суда.

"Ходатайство старшего детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Коболева оставить без удовлетворения", – заявил следственный судья Олег Федоров.

Решение суда может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС в течение пяти дней со дня его объявления. Полный текст постановления будет оглашен 30 января.

Контекст:

Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к российскому "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение.

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству НАК "Нафтогаз України".

После скандала Кабинет Министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний.

Коболев сообщил, что свою премию перевел матери в США. "Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006-го или 2008 года, более 10 лет – точно. Если я проиграю апелляцию в 8 млрд грн против меня, то что случится с моим имуществом здесь?" – сказал Коболев.

Всего за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже Коболеву выплатили премию в размере 599,6 млн грн, сообщил "Нафтогаз". В 2018 году он получил первую часть премии в размере 261 млн грн, вторую часть премии ему выплатили в 2021 году после увольнения из компании.

В интервью "Forbes Украина" в 2022 году Коболев сказал, что получил не всю компенсацию. "Мне выплатили основную часть денег, но не всю. Поэтому какие-то разбирательства вполне возможны. Это не обязательно будет через суд, для начала буду пробовать переговоры", – заявил бывший топ-менеджер национальной компании

19 января 2023 года Коболеву сообщили о подозрении из-за выписанной премии. Следствие считает, что он незаконно обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн. Подозрение предъявлено по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, следствие, деньги, растрата, выплаты, суд, заседание, ВАКС, компенсация
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