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ПОЛИТИКА

Арахамия анонсировал отставку своего зама по фракции. СМИ выяснили, что он живет в незадекларированном особняке на Печерске

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Журналисты утверждают, что Халимон купил особняк на Печерске
Журналисты утверждают, что Халимон купил особняк на Печерске
Фото: pravda.com.ua

Народный депутат от "Слуги народа" Павел Халимон будет уволен с поста замглавы фракции политической силы в Верховной Раде. Об этом руководитель фракции Давид Арахамия 23 января написал в Telegram.

Заявление Арахамии связано с расследованием "Украинской правды", опубликованным 22 января. Журналисты выяснили, что Халимон регулярно бывает в одном из особняков в престижном районе Киева – Печерске. Его владелица, Анастасия Котеленец, тесно связана с депутатом, в частности на ее имя помощник депутата оформляла покупку 45 участков земли в Черниговской области, утверждает УП. При этом дом в Киеве не указан в имущественной декларации Халимона.

"Если ты народный депутат и есть пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твой долг. Поэтому, конечно, нравственная составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат", – написал Арахамия.

Глава фракции также призвал правоохранительные органы расследовать факты, обнародованные УП.

"Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции. Что касается других форм ответственности, мы призываем правоохранительные органы начать расследование и дать юридическую оценку этим событиям. Если был нарушен закон – значит, за это нужно понести наказание", – написал Арахамия.

Контекст:

Халимон одновременно занимает должность заместителя руководителя фракции "Слуга народа" и заместителя руководителя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики. Также он является главой Черниговской областной организации партии "Слуга народа".

Журналисты программы "Схемы" в октябре 2020 года сообщали, что в то время генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась возбудить уголовное производство по факту вероятного вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем председателя СН Павлом Халимоном. Заявителем выступал экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Олег Дмитренко, который в качестве доказательства предоставил аудиозаписи разговоров якобы с Халимоном.

Теги: Верховная Рада, декларация, Слуга народа, Давид Арахамия, Павел Халимон
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