Арахамия анонсировал отставку своего зама по фракции. СМИ выяснили, что он живет в незадекларированном особняке на Печерске

Заявление Арахамии связано с расследованием "Украинской правды", опубликованным 22 января. Журналисты выяснили, что Халимон регулярно бывает в одном из особняков в престижном районе Киева – Печерске. Его владелица, Анастасия Котеленец, тесно связана с депутатом, в частности на ее имя помощник депутата оформляла покупку 45 участков земли в Черниговской области, утверждает УП. При этом дом в Киеве не указан в имущественной декларации Халимона.

"Если ты народный депутат и есть пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твой долг. Поэтому, конечно, нравственная составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат", – написал Арахамия.

Глава фракции также призвал правоохранительные органы расследовать факты, обнародованные УП.

"Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции. Что касается других форм ответственности, мы призываем правоохранительные органы начать расследование и дать юридическую оценку этим событиям. Если был нарушен закон – значит, за это нужно понести наказание", – написал Арахамия.