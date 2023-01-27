Аудиторы из США приехали в Киев проверять использование Украиной помощи Запада – Нуланд

Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, выступая в Конгрессе 26 января, сообщил CNN.

По словам Нуланд, на этой неделе в Украину отправилась совместная группа аудиторов от США, Всемирного банка, а также консультанты компании Deloitte.

США продолжают поддерживать необходимые реформы и антикоррупционные меры украинского правительства по всей стране, добавила она.