США открыли горячую линию для сообщений о правонарушениях, связанных с американской поддержкой Украины

В США заявили о своей приверженности поддержке украинского народа Фото: ЕРА

"США привержены поддержке украинского народа во время развязанной Россией агрессивной войны. Мы должны обеспечивать надзор за использованием средств и ресурсов, предоставленных американскими налогоплательщиками в поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Представители офиса призвали "конфиденциально сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с программами или операциями минобороны США, Госдепартамента США (включая Агентство США по глобальным медиа) и Агентства США по международному развитию".

Предполагается, что сообщать можно о таких нарушениях: коррупция, сексуальная эксплуатация или надругательство, мошенничество, растрата средств, злоупотребление, ненадлежащее управление, торговля людьми.

Номера телефонов: +1-703-604-8799, +1-202-647-3320, +1-800-424-9098, +1-800-409-9926, +1-202-712-1023 или +1-800-230-6539.