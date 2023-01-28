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США открыли горячую линию для сообщений о правонарушениях, связанных с американской поддержкой Украины

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В США заявили о своей приверженности поддержке украинского народа
В США заявили о своей приверженности поддержке украинского народа
Фото: ЕРА

В офисе генерального инспектора США по международному развитию объявили 25 января, что есть телефонная "горячая линия" для информации о возможных нарушениях, связанных с американской поддержкой Украины в ее борьбе с российской агрессией.

"США привержены поддержке украинского народа во время развязанной Россией агрессивной войны. Мы должны обеспечивать надзор за использованием средств и ресурсов, предоставленных американскими налогоплательщиками в поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Представители офиса призвали "конфиденциально сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с программами или операциями минобороны США, Госдепартамента США (включая Агентство США по глобальным медиа) и Агентства США по международному развитию".

Предполагается, что сообщать можно о таких нарушениях: коррупция, сексуальная эксплуатация или надругательство, мошенничество, растрата средств, злоупотребление, ненадлежащее управление, торговля людьми.

Номера телефонов: +1-703-604-8799, +1-202-647-3320, +1-800-424-9098, +1-800-409-9926, +1-202-712-1023 или +1-800-230-6539.

Контекст:

С призывами провести аудит предоставленной Украине помощи выступали в декабре 2022 года в Республиканской партии США. 

Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря заявила, что Киев приветствует призывы Республиканской партии к большей подотчетности Украины. Она отметила, что Украина работает с Конгрессом на "двухпартийной основе". По словам Маркаровой, уже существует отчетность по бюджетным программам и Украина "ждет продолжения" работы по этому направлению.

26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Украина, коррупция, телефоны, горячая линия, мошенничество, торговля людьми
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