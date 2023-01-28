США открыли горячую линию для сообщений о правонарушениях, связанных с американской поддержкой Украины

"США привержены поддержке украинского народа во время развязанной Россией агрессивной войны. Мы должны обеспечивать надзор за использованием средств и ресурсов, предоставленных американскими налогоплательщиками в поддержку Украины", – говорится в сообщении.
Представители офиса призвали "конфиденциально сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с программами или операциями минобороны США, Госдепартамента США (включая Агентство США по глобальным медиа) и Агентства США по международному развитию".
Предполагается, что сообщать можно о таких нарушениях: коррупция, сексуальная эксплуатация или надругательство, мошенничество, растрата средств, злоупотребление, ненадлежащее управление, торговля людьми.
Номера телефонов: +1-703-604-8799, +1-202-647-3320, +1-800-424-9098, +1-800-409-9926, +1-202-712-1023 или +1-800-230-6539.
С призывами провести аудит предоставленной Украине помощи выступали в декабре 2022 года в Республиканской партии США.
Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря заявила, что Киев приветствует призывы Республиканской партии к большей подотчетности Украины. Она отметила, что Украина работает с Конгрессом на "двухпартийной основе". По словам Маркаровой, уже существует отчетность по бюджетным программам и Украина "ждет продолжения" работы по этому направлению.
26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.