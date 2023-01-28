Гордон: Когда страна истекает кровью, а я вижу взятки по $400 тыс., становится физически плохо. Замешанные в коррупции – абсолютные уроды

"Коррупция в мирное время отвратительна, а коррупция в военное время убийственна, – заявил Гордон. – Сказать, что я огорчен или удручен, – это не сказать ничего. Я просто раздавлен этим. У меня нет эмоций даже. Такое ощущение, как будто мне в лицо наплевали. Не плюнули, а наплевали".
Он назвал тех, кто занимается коррупционными преступлениями в военное время, "абсолютными уродами".
"Когда – это я перехожу к нашим реалиям – в военное время, когда страна истекает кровью, я вижу взятки по $400 тыс., мне плохо становится. Я тебе честно говорю: мне становится физически плохо. Я не понимаю, что происходит", – возмутился журналист.
Гордон сказал, что высокопоставленные представители западных стран, в том числе американцы, с которыми он общается, поднимают эти темы в частных беседах.
"У вас на лбу, – они говорят, – написано одно слово: "коррупция". Вы от нас требуете [помощи], это хорошо все, а вы чего к войне голыми и босыми подошли? Почему у вас касок не было, бронежилетов не было?" Я сижу – багровый весь, обтекаю. Мне нечего сказать... Но то, что они говорят, – это правда. Потому что почти 32 года украинской независимости – это сплошная коррупция, коррупция на всем", – сказал журналист.
По его мнению, чтобы преодолеть коррупцию, в Украине нужно значительно ужесточить антикоррупционное законодательство.
"Я лично хочу инициировать, чтобы законодательно ввели уголовную ответственность для тех, кто занимается коррупцией в военное время. Что бы я предложил? Я бы предложил пожизненное заключение без права внесения залога... Я хочу, чтобы Верховная Рада приняла закон: коррупция в любом объеме, хоть на гривну, во время военного времени чиновником карается пожизненным заключением без права внесения залога и без права помилования. Может, тогда до этих сволочей дойдет что-то? Это такой позор! Весь мир скидывается, волонтеры во всех странах [помогают Украине], а тут взятки по $400 тыс.!" – сказал Гордон.
Он считает, что об этих сложных темах нужно говорить даже сейчас, когда война продолжается.
"Можно и нужно. Воровать нельзя, красть нельзя в военное время, когда парни погибают, а говорить можно. Наша страна называется Украина, мы – не Россия. У нас рты никому не заткнешь – у нас общество другое, демократическое по сути, европейское. У нас есть свобода слова и у нас есть право говорить, когда душа просит выговориться", – сказал журналист.
22 января был уволен замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Лозинский, которого подозревают в получении взятки в размере $400 тыс. (он находится под домашним арестом). По данным следователей, Лозинский мог быт причастен к закупке передвижных котельных установок, необходимых для бесперебойного прохождения отопительного сезона, по завышенной на 25–30% цене.
Кроме того, после скандала, связанного с закупками питания для Вооруженных сил Украины, уволился замминистра обороны Богдан Шаповалов, также был уволен директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий. 21 января издание ZN.UA сообщило, что министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. В Министерстве обороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство сейчас проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ – "нулевая толерантность к коррупции".
На текущей неделе также был уволен заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и несколько глав областных государственных администраций, в том числе глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Тимошенко и Резниченко тоже были фигурантами журналистских расследований. В частности, СМИ выяснили, что Тимошенко использовал один из автомобилей Chevrolet Tahoe, которые американская компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей и эвакуации населения из зоны боевых действий, а также во время войны пользовался электрокаром Porsche Taycan, который принадлежит одному из запорожских бизнесменов, и поселился в поместье, принадлежащем другому крупному бизнесмену. Резниченко, по данным журналистов, связан с компанией, которая освоила 1,5 млрд грн бюджетных средств на дорожные работы в Днепропетровской области. Правоохранители проводят по этому факту проверку.
В Европейской комиссии приветствовали расследование коррупционных скандалов, которые произошли в Украине на прошлой неделе, и отметили, что от Киева ждут усиления борьбы с коррупцией на высоком уровне.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хотя сконцентрирован на вопросах обороны и внешней политики, "видит и слышит, что говорят в обществе на разных уровнях". Он пообещал, что после изучения всех обстоятельств реакция будет и "все это будет справедливо".