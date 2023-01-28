Гордон: Когда страна истекает кровью, а я вижу взятки по $400 тыс., становится физически плохо. Замешанные в коррупции – абсолютные уроды

Гордон: Для чиновников, занимающихся коррупцией в военное время, я бы предложил ввести пожизненное заключение без права внесения залога и помилования. Может, тогда до этих сволочей дойдет? Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Коррупция в мирное время отвратительна, а коррупция в военное время убийственна, – заявил Гордон. – Сказать, что я огорчен или удручен, – это не сказать ничего. Я просто раздавлен этим. У меня нет эмоций даже. Такое ощущение, как будто мне в лицо наплевали. Не плюнули, а наплевали".

Он назвал тех, кто занимается коррупционными преступлениями в военное время, "абсолютными уродами".

"Когда – это я перехожу к нашим реалиям – в военное время, когда страна истекает кровью, я вижу взятки по $400 тыс., мне плохо становится. Я тебе честно говорю: мне становится физически плохо. Я не понимаю, что происходит", – возмутился журналист.

Гордон сказал, что высокопоставленные представители западных стран, в том числе американцы, с которыми он общается, поднимают эти темы в частных беседах.

"У вас на лбу, – они говорят, – написано одно слово: "коррупция". Вы от нас требуете [помощи], это хорошо все, а вы чего к войне голыми и босыми подошли? Почему у вас касок не было, бронежилетов не было?" Я сижу – багровый весь, обтекаю. Мне нечего сказать... Но то, что они говорят, – это правда. Потому что почти 32 года украинской независимости – это сплошная коррупция, коррупция на всем", – сказал журналист.

По его мнению, чтобы преодолеть коррупцию, в Украине нужно значительно ужесточить антикоррупционное законодательство.

"Я лично хочу инициировать, чтобы законодательно ввели уголовную ответственность для тех, кто занимается коррупцией в военное время. Что бы я предложил? Я бы предложил пожизненное заключение без права внесения залога... Я хочу, чтобы Верховная Рада приняла закон: коррупция в любом объеме, хоть на гривну, во время военного времени чиновником карается пожизненным заключением без права внесения залога и без права помилования. Может, тогда до этих сволочей дойдет что-то? Это такой позор! Весь мир скидывается, волонтеры во всех странах [помогают Украине], а тут взятки по $400 тыс.!" – сказал Гордон.

Он считает, что об этих сложных темах нужно говорить даже сейчас, когда война продолжается.

"Можно и нужно. Воровать нельзя, красть нельзя в военное время, когда парни погибают, а говорить можно. Наша страна называется Украина, мы – не Россия. У нас рты никому не заткнешь – у нас общество другое, демократическое по сути, европейское. У нас есть свобода слова и у нас есть право говорить, когда душа просит выговориться", – сказал журналист.

ВИДЕО