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Минфин США заявил об отсутствии признаков нецелевого использования Украиной помощи от Соединенных Штатов

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В США пообещали "тесное сотрудничество" со Всемирным банком относительно средств для Украины
В США пообещали "тесное сотрудничество" со Всемирным банком относительно средств для Украины
Фото: ЕРА

Министерство финансов США объявило 31 января в ответ на запрос Reuters, что у них нет каких-либо сведений о том, что предоставляемая Украине помощь используется не по назначению.

В ведомстве объяснили агентству, что признаков нецелевого использования средств Соединенных Штатов нет, но американские власти "продолжат тесное сотрудничество" с властями Украины, чтобы гарантировать отсутствие в этом вопросе коррупционной составляющей.

Официальный представитель минфина США Меган Аппер приветствовала "постоянные усилия украинских властей" по сотрудничеству с Вашингтоном "для обеспечения соответствующих гарантий" того, что помощь США достигает "тех, для кого она предназначена".

Также в минфине США пообещали дальнейшее "тесное сотрудничество" в этом вопросе со Всемирным банком.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину, после чего США усилили оборонную и финансовую помощь Украине.

С призывами провести аудит предоставленной Украине помощи выступали в декабре в Республиканской партии США. 

Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря заявила, что Киев приветствует призывы к большей подотчетности Украины. Она отметила, что Украина работает с Конгрессом на "двухпартийной основе". По словам Маркаровой, уже существует отчетность по бюджетным программам и Украина "ждет продолжения" работы по этому направлению.

В офисе генерального инспектора США по международному развитию 25 января 2023 года объявили номера телефонной горячей линии для информирования о возможных нарушениях, связанных с американской поддержкой Украины. Речь идет о "надзоре за использованием средств и ресурсов, предоставленных американскими налогоплательщиками в поддержку Украины".

26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Украина, коррупция, военная помощь, помощь, финансовая помощь, аудит, финансы, минфин США, сотрудничество
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