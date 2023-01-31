Минфин США заявил об отсутствии признаков нецелевого использования Украиной помощи от Соединенных Штатов

В ведомстве объяснили агентству, что признаков нецелевого использования средств Соединенных Штатов нет, но американские власти "продолжат тесное сотрудничество" с властями Украины, чтобы гарантировать отсутствие в этом вопросе коррупционной составляющей.
Официальный представитель минфина США Меган Аппер приветствовала "постоянные усилия украинских властей" по сотрудничеству с Вашингтоном "для обеспечения соответствующих гарантий" того, что помощь США достигает "тех, для кого она предназначена".
Также в минфине США пообещали дальнейшее "тесное сотрудничество" в этом вопросе со Всемирным банком.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину, после чего США усилили оборонную и финансовую помощь Украине.
С призывами провести аудит предоставленной Украине помощи выступали в декабре в Республиканской партии США.
Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря заявила, что Киев приветствует призывы к большей подотчетности Украины. Она отметила, что Украина работает с Конгрессом на "двухпартийной основе". По словам Маркаровой, уже существует отчетность по бюджетным программам и Украина "ждет продолжения" работы по этому направлению.
В офисе генерального инспектора США по международному развитию 25 января 2023 года объявили номера телефонной горячей линии для информирования о возможных нарушениях, связанных с американской поддержкой Украины. Речь идет о "надзоре за использованием средств и ресурсов, предоставленных американскими налогоплательщиками в поддержку Украины".
26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.