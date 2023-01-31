Минфин США заявил об отсутствии признаков нецелевого использования Украиной помощи от Соединенных Штатов

В США пообещали "тесное сотрудничество" со Всемирным банком относительно средств для Украины Фото: ЕРА

В ведомстве объяснили агентству, что признаков нецелевого использования средств Соединенных Штатов нет, но американские власти "продолжат тесное сотрудничество" с властями Украины, чтобы гарантировать отсутствие в этом вопросе коррупционной составляющей.

Официальный представитель минфина США Меган Аппер приветствовала "постоянные усилия украинских властей" по сотрудничеству с Вашингтоном "для обеспечения соответствующих гарантий" того, что помощь США достигает "тех, для кого она предназначена".

Также в минфине США пообещали дальнейшее "тесное сотрудничество" в этом вопросе со Всемирным банком.