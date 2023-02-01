Кабмин сменил и.о. главы таможни. В отношении одного из замов главы ведомства начали дисциплинарное производство

Мельничук частично подтвердил информацию СМИ о том, что правительство уволило руководство Гостаможенной службы. Так, и.о. главы ведомства Вячеслав Демченко и его первый заместитель Александр Щуцкий уволены.

Исполнять обязанности главы Гостаможенной службы, согласно решению Кабмина, будет один из заместителей руководителя ведомства – Сергей Звягинцев.

Сообщалось также, что свою должность покинет и замруководителя таможни Руслан Черкасский, однако он остается на посту: Черкасского пока лишь отстранили, в отношении него начали дисциплинарное производство.

По информации нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, именно Черкасскому принадлежало реальное руководство украинской таможней.

"А главное – его в личных разговорах почему-то очень часто называли системным. Что на сленге означает далеко не реформаторские способности, а именно системное выстраивание "влияния" со всеми вытекающими последствиями. Поэтому без увольнения этого господина все остальные кадровые ротации – это, скорее, профанация. По информации из моих источников, он якобы заявление не писал и на больничный пошел. Но еще раз – без этого увольнения на таможне ничего не изменится", – подчеркнул парламентарий.

Также Кабмин уволил Юрия Сотника с должности первого заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины, а Андрея Лордкипанидзе – с должности замглавы Госпродпотребслужбы (он был врио главы ведомства). Временно обязанности главы Госпродпотребслужбы возложили на замглавы ведомства Елену Шевченко.