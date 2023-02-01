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Кабмин сменил и.о. главы таможни. В отношении одного из замов главы ведомства начали дисциплинарное производство

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Звягинцева назначили и.о. главы Гостаможенной службы
Звягинцева назначили и.о. главы Гостаможенной службы
Фото: customs.gov.ua

Кабинет Министров Украины 1 февраля принял несколько кадровых решений, о чем проинформировали представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Мельничук частично подтвердил информацию СМИ о том, что правительство уволило руководство Гостаможенной службы. Так, и.о. главы ведомства Вячеслав Демченко и его первый заместитель Александр Щуцкий уволены.

Исполнять обязанности главы Гостаможенной службы, согласно решению Кабмина, будет один из заместителей руководителя ведомства – Сергей Звягинцев.  

Сообщалось также, что свою должность покинет и замруководителя таможни Руслан Черкасский, однако он остается на посту: Черкасского пока лишь отстранили, в отношении него начали дисциплинарное производство. 

По информации нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, именно Черкасскому принадлежало реальное руководство украинской таможней. 

"А главное – его в личных разговорах почему-то очень часто называли системным. Что на сленге означает далеко не реформаторские способности, а именно системное выстраивание "влияния" со всеми вытекающими последствиями. Поэтому без увольнения этого господина все остальные кадровые ротации – это, скорее, профанация. По информации из моих источников, он якобы заявление не писал и на больничный пошел. Но еще раз – без этого увольнения на таможне ничего не изменится", – подчеркнул парламентарий. 

Также Кабмин уволил Юрия Сотника с должности первого заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины, а Андрея Лордкипанидзе – с должности замглавы Госпродпотребслужбы (он был врио главы ведомства). Временно обязанности главы Госпродпотребслужбы возложили на замглавы ведомства Елену Шевченко. 

Контекст:

Увольнение руководства таможенной службы утром анонсировал Арахамия. Он сообщал об этом в контексте информации об обысках в налоговой, у бизнесмена Игоря Коломойского, у экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Столара.

"Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", – написал Арахамия.

Демченко на должности и.о. руководителя Гостаможенной службы находится с ноября 2021 года. До этого он работал начальником разведки Государственной пограничной службы Украины

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, таможня, увольнение, Госпродпотребслужба, Тарас Мельничук, Государственная таможенная служба Украины, Давид Арахамия, больничные, Кабмин, Александр Щуцкий, Руслан Черкасский, Вячеслав Демченко
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