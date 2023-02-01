Обыски провели у Авакова. Они связаны с падением вертолета в Броварах

Сотрудники ГБР изучали контракты с Airbus Helicopter на поставку Украине вертолетов, сказал Аваков Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

По словам Авакова, обыски связаны с падением вертолета в Броварах 18 января, когда погибло руководство МВД.

Во время следственных действий сотрудники ГБР изучали контракты шестилетней давности с французской компанией Airbus Helicopter, которая поставила Украине вертолеты Airbus Н225 Super Puma (именно такой упал в Броварах, сообщали в ГСЧС и Воздушных силах, пишет "ВВС News Україна").

Аваков сказал, что правоохранители формально отработали версию. По словам экс-министра, во время обысков ничего не нашли.

"Конечно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом", – отметил он.