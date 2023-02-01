Обыски провели у Авакова. Они связаны с падением вертолета в Броварах

По словам Авакова, обыски связаны с падением вертолета в Броварах 18 января, когда погибло руководство МВД.
Во время следственных действий сотрудники ГБР изучали контракты шестилетней давности с французской компанией Airbus Helicopter, которая поставила Украине вертолеты Airbus Н225 Super Puma (именно такой упал в Броварах, сообщали в ГСЧС и Воздушных силах, пишет "ВВС News Україна").
Аваков сказал, что правоохранители формально отработали версию. По словам экс-министра, во время обысков ничего не нашли.
"Конечно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом", – отметил он.
Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.
Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, все люди на борту, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту било 10 человек.
Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок.
18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставлены 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.
По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.