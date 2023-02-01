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Обыски провели у Авакова. Они связаны с падением вертолета в Броварах

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Сотрудники ГБР изучали контракты с Airbus Helicopter на поставку Украине вертолетов, сказал Аваков
Сотрудники ГБР изучали контракты с Airbus Helicopter на поставку Украине вертолетов, сказал Аваков
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Госбюро расследований утром 1 февраля провело обыски у экс-главы Министерства внутренних дел Украины. Об этом он сам сообщил в комментарии "Бабелю".

По словам Авакова, обыски связаны с падением вертолета в Броварах 18 января, когда погибло руководство МВД.

Во время следственных действий сотрудники ГБР изучали контракты шестилетней давности с французской компанией Airbus Helicopter, которая поставила Украине вертолеты Airbus Н225 Super Puma (именно такой упал в Броварах, сообщали в ГСЧС и Воздушных силах, пишет "ВВС News Україна"). 

Аваков сказал, что правоохранители формально отработали версию. По словам экс-министра, во время обысков ничего не нашли. 

"Конечно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом", – отметил он. 

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, все люди на борту, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту било 10 человек.

Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок.

18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставлены 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Арсен Аваков, обыск, вертолет, обыски, ГБР, крушение вертолета в Броварах
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