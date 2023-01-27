"За спасенную жизнь". ГСЧС наградила старшеклассников, проявивших мужество в первые минуты после крушения вертолета в Броварах

Награды им 27 января вручил начальник управления Анатолий Мусиевич. Какие именно награды получили подростки, в релизе не уточняется. Газета "Громадський Ревізор" пишет, что речь о памятных медалях "За спасенную жизнь".
Доценко, Прищепа, Комиссаров и Касьян помогали 18 января спасать детей из детсада, рядом с которым упал вертолет.
"Ребята, мы благодарны вам за помощь и хочется надеяться, что в будущем вы сможете спасать людей уже на профессиональном уровне. Двери наших учебных заведений всегда открыты для вас", – сказал Мусиевич после награждения. Также подростки "пообщались с броварскими спасателями, испытали боевую одежду и получили массу положительных эмоций в местном пожарно-спасательном подразделении", говорится в релизе.
Комментарий Касьяна и Доценко, записанный в день авиакатастрофы, публиковала журналистка Татьяна Николаенко.
"Я услышал крики, выбегали дети, их передавали через забор, мы начали их забирать, помогать, оказывать первую медпомощь. Много детей было. У нас в квартире – трое. И еще многих забрали другие люди. Записывали фамилии, оказывали помощь. К нам попали три ребенка", – говорил Касьян.
Он рассказал, что у одного из малышей – мальчика – был ожог головы, у девочки – порезы и синяки.
"Мы обработали раны перекисью, наложили повязки, дали конфеты и включили мультики. Потом мы нашли их родителей", – сказал старшеклассник.
19 января мэр Броваров Игорь Сапожко рассказывал, что эти подростки за день организовали сбор средств пострадавшим в результате катастрофы. Он отметил, что речь о воспитанниках лицеев №5 и №8. Согласно статье КР.ua, все четверо – друзья. Касьян учится в Броварском лицее №5 имени Василия Стуса, Доценко – на втором курсе Киевского профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой.
Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.
Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, все люди на борту, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту било 10 человек.
Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок.
18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставлены 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.
По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.