"За спасенную жизнь". ГСЧС наградила старшеклассников, проявивших мужество в первые минуты после крушения вертолета в Броварах

ГСЧС наградила подростков, которые помогали спасать детей после авиакатастрофы в Броварах Фото: kv.dsns.gov.ua

Награды им 27 января вручил начальник управления Анатолий Мусиевич. Какие именно награды получили подростки, в релизе не уточняется. Газета "Громадський Ревізор" пишет, что речь о памятных медалях "За спасенную жизнь".

Доценко, Прищепа, Комиссаров и Касьян помогали 18 января спасать детей из детсада, рядом с которым упал вертолет.

"Ребята, мы благодарны вам за помощь и хочется надеяться, что в будущем вы сможете спасать людей уже на профессиональном уровне. Двери наших учебных заведений всегда открыты для вас", – сказал Мусиевич после награждения. Также подростки "пообщались с броварскими спасателями, испытали боевую одежду и получили массу положительных эмоций в местном пожарно-спасательном подразделении", говорится в релизе.

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Комментарий Касьяна и Доценко, записанный в день авиакатастрофы, публиковала журналистка Татьяна Николаенко.

"Я услышал крики, выбегали дети, их передавали через забор, мы начали их забирать, помогать, оказывать первую медпомощь. Много детей было. У нас в квартире – трое. И еще многих забрали другие люди. Записывали фамилии, оказывали помощь. К нам попали три ребенка", – говорил Касьян.

Он рассказал, что у одного из малышей – мальчика – был ожог головы, у девочки – порезы и синяки.

"Мы обработали раны перекисью, наложили повязки, дали конфеты и включили мультики. Потом мы нашли их родителей", – сказал старшеклассник.

19 января мэр Броваров Игорь Сапожко рассказывал, что эти подростки за день организовали сбор средств пострадавшим в результате катастрофы. Он отметил, что речь о воспитанниках лицеев №5 и №8. Согласно статье КР.ua, все четверо – друзья. Касьян учится в Броварском лицее №5 имени Василия Стуса, Доценко – на втором курсе Киевского профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой.