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"За спасенную жизнь". ГСЧС наградила старшеклассников, проявивших мужество в первые минуты после крушения вертолета в Броварах

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ГСЧС наградила подростков, которые помогали спасать детей после авиакатастрофы в Броварах
ГСЧС наградила подростков, которые помогали спасать детей после авиакатастрофы в Броварах
Фото: kv.dsns.gov.ua

Четырех подростков из Броваров – Андрея Доценко, Антона Прищепа, Виктора Комиссарова и Глеба Касьяна – наградили за мужественные действия в первые минуты после крушения вертолета в Броварах 18 января. Об этом проинформировал пресс-центр управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Награды им 27 января вручил начальник управления Анатолий Мусиевич. Какие именно награды получили подростки, в релизе не уточняется. Газета "Громадський Ревізор" пишет, что речь о памятных медалях "За спасенную жизнь".

Доценко, Прищепа, Комиссаров и Касьян помогали 18 января спасать детей из детсада, рядом с которым упал вертолет. 

"Ребята, мы благодарны вам за помощь и хочется надеяться, что в будущем вы сможете спасать людей уже на профессиональном уровне. Двери наших учебных заведений всегда открыты для вас", – сказал Мусиевич после награждения. Также подростки "пообщались с броварскими спасателями, испытали боевую одежду и получили массу положительных эмоций в местном пожарно-спасательном подразделении", говорится в релизе. 

Комментарий Касьяна и Доценко, записанный в день авиакатастрофы, публиковала журналистка Татьяна Николаенко. 

"Я услышал крики, выбегали дети, их передавали через забор, мы начали их забирать, помогать, оказывать первую медпомощь. Много детей было. У нас в квартире – трое. И еще многих забрали другие люди. Записывали фамилии, оказывали помощь. К нам попали три ребенка", – говорил Касьян. 

Он рассказал, что у одного из малышей – мальчика – был ожог головы, у девочки – порезы и синяки.

"Мы обработали раны перекисью, наложили повязки, дали конфеты и включили мультики. Потом мы нашли их родителей", – сказал старшеклассник. 

https://www.facebook.com/t.nikolayenko/videos/1350011982500335/

19 января мэр Броваров Игорь Сапожко рассказывал, что эти подростки за день организовали сбор средств пострадавшим в результате катастрофы. Он отметил, что речь о воспитанниках лицеев №5 и №8. Согласно статье КР.ua, все четверо – друзья. Касьян учится в Броварском лицее №5 имени Василия Стуса, Доценко – на втором курсе Киевского профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой. 

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, все люди на борту, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту било 10 человек.

Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок.

18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставлены 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, авиакатастрофа, Бровары, школьники, медали, подростки, награда, крушение вертолета в Броварах
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