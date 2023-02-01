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К депутату от ОПЗЖ Столару пришли с обыском – СМИ

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Нардеп и силовики пока не прокомментировали причины обыска
Нардеп и силовики пока не прокомментировали причины обыска
Фото: Вадим Столар / Facebook

Правоохранители 1 февраля проводят обыск у народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Столара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Детали процессуальных действий пока неизвестны. Сам нардеп пока тоже не прокомментировал ситуацию.

Столар – фигурант журналистского расследования "Украинской правды" "Батальон Монако" об украинских депутатах и бизнесменах, покинувших Украину во время войны.

Государственное бюро расследований сообщало, что начато досудебное расследование по факту выезда в Княжество Монако военнообязанных граждан Украины во время российской агрессии.

1 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности также проводят обыски у бизнесмена Игоря Коломойского в рамках дела, касающегося махинаций в компаниях "Укртатнафта" и "Укрнафта".

Также ГБР пришло с обыском к бывшему министру внутренних дел Арсену Авакову по делу об аварии вертолета ГСЧС в Броварах, когда погибло руководство МВД.

Теги: Верховная Рада, обыск, Вадим Столар, ОПЗЖ
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