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Некоторые нардепы от запрещенной ОПЗЖ уехали из Украины в Дубай – журналистское расследование

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В Дубай переехала нардеп от запрещенной ОПЗЖ Королевская
В Дубай переехала нардеп от запрещенной ОПЗЖ Королевская
Фото: depositphotos.com

Народные депутаты Украины "Оппозиционной платформы – За жизнь", в частности Наталья Королевская, Вадим Столар и Суто Мамоян, переехали или ездят в Дубай (ОАЭ). Об этом говорится в расследовании "Украинской правды" от журналиста Михаила Ткача, опубликованном 27 января в YouTube.

7 января журналист посетил крупнейший в мире торговый центр Dubai Mall. Там он встретил нардепа Мамояна в компании внучки спикера времен экс-президента Украины Виктора Януковича Владимира Рыбака Екатерины. По данным источников "Украинской правды" в бизнес-кругах, Мамоян якобы пытается решить проблемы крупной букмекерской компании, где он хочет получить посредничество между властью и владельцами, и в Дубай он летает на встречи с владельцами. 

Также в Дубае остановился нардеп Столар. Накануне Нового года Столара заметили в Дубае в российском ресторане Suvoroff, говорится в расследовании. По данным источников "Украинской правды" в дипломатических кругах, нардеп оформил водительское удостоверение в ОАЭ. На это имеют право только резиденты ОАЭ, а это означает, что он собирается жить в Персидском заливе, подчеркнул Ткач.

Как говорится в расследовании, две недели назад Столар вернулся в Украину впервые после полномасштабного вторжения и не смог вновь пересечь границу. По информации источников редакции в бизнес-кругах, депутат ведет переговоры с представителями власти, чтобы получить разрешение на выезд из страны.

Кроме того, в Дубае остановилась Королевская с семьей. Они живут в элитных апартаментах в Address Beach Resort, говорится в материале.

17 октября 2022 года Королевскую с мужем Юрием Солодом заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. Как говорится в расследовании, они приобрели недвижимости на более чем $10 млн. 

По информации источников "Украинской правды" в украинской разведке, Королевская была среди тех, кому Виктор Медведчук предлагал остаться в Украине и ждать оккупации, чтобы "сразу перехватить власть". 

ВИДЕО
Видео: БАТАЛЬЙОН "ДУБАЙ". Хто ховається в Перській затоці | УП. Розслідування / YouTube
Контекст:

19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". 

В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.

Парламент уже лишил мандатов Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и внефракционного Андрея Деркача – в связи с прекращением их гражданства согласно указу президента Украины. Кроме того, парламент забрал депутатские полномочия у Вадима РабиновичаИльи КивыЮлии Левочкиной и Вадима Новинского.

Теги: Украина, Виктор Медведчук, Дубай, ОАЭ, Наталья Королевская, Вадим Столар, расследование, журналисты, ОПЗЖ
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