Некоторые нардепы от запрещенной ОПЗЖ уехали из Украины в Дубай – журналистское расследование

7 января журналист посетил крупнейший в мире торговый центр Dubai Mall. Там он встретил нардепа Мамояна в компании внучки спикера времен экс-президента Украины Виктора Януковича Владимира Рыбака Екатерины. По данным источников "Украинской правды" в бизнес-кругах, Мамоян якобы пытается решить проблемы крупной букмекерской компании, где он хочет получить посредничество между властью и владельцами, и в Дубай он летает на встречи с владельцами.

Также в Дубае остановился нардеп Столар. Накануне Нового года Столара заметили в Дубае в российском ресторане Suvoroff, говорится в расследовании. По данным источников "Украинской правды" в дипломатических кругах, нардеп оформил водительское удостоверение в ОАЭ. На это имеют право только резиденты ОАЭ, а это означает, что он собирается жить в Персидском заливе, подчеркнул Ткач.

Как говорится в расследовании, две недели назад Столар вернулся в Украину впервые после полномасштабного вторжения и не смог вновь пересечь границу. По информации источников редакции в бизнес-кругах, депутат ведет переговоры с представителями власти, чтобы получить разрешение на выезд из страны.

Кроме того, в Дубае остановилась Королевская с семьей. Они живут в элитных апартаментах в Address Beach Resort, говорится в материале.

17 октября 2022 года Королевскую с мужем Юрием Солодом заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. Как говорится в расследовании, они приобрели недвижимости на более чем $10 млн.

По информации источников "Украинской правды" в украинской разведке, Королевская была среди тех, кому Виктор Медведчук предлагал остаться в Украине и ждать оккупации, чтобы "сразу перехватить власть".

ВИДЕО