Тимошенко провела новогодние праздники в элитном отеле в ОАЭ – журналистское расследование

По информации журналиста, Тимошенко с мужем отдыхала на вилле пятизвездочного отеля Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра. Сутки пребывания в отеле стоят от $700, говорится в материале.

По словам источников Ткача, Тимошенко улетела в Дубай в 20-х числах декабря 2022 года. Источники отметили, в ОАЭ нардеп вела "осторожный образ жизни": ее было сложно увидеть на пляже, когда там было много людей. Покидая виллу, лидер "Батьківщини" садилась в авто не на улице, а в подземном паркинге.

Чтобы убедится, что Тимошенко действительно отдыхает в Kempinski, журналисту Ткачу удалось попасть на закрытый пляж отеля 5 января. Там расследователь увидел мужа Тимошенко Александра и их внуков. А позже – и саму Тимошенко.

Скриншот: БАТАЛЬЙОН "ДУБАЙ". Хто ховається в Перській затоці | УП. Розслідування / YouTube

По информации "Украинской правды", через пять дней после этого Тимошенко вернулась в Киев.

По словам собеседников Ткача в бизнес-кругах, семья дочери Тимошенко переехала в Дубай еще до начала полномасштабного вторжения и сейчас там живет с непродолжительными выездами в Европу.

ВИДЕО

Видео: БАТАЛЬЙОН "ДУБАЙ". Хто ховається в Перській затоці | УП. Розслідування / YouTube



