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Тимошенко провела новогодние праздники в элитном отеле в ОАЭ – журналистское расследование

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Тимошенко отдыхала на вилле пятизвездочного отеля Kempinski
Тимошенко отдыхала на вилле пятизвездочного отеля Kempinski
Скриншот: БАТАЛЬЙОН "ДУБАЙ". Хто ховається в Перській затоці | УП. Розслідування / YouTube

Народный депутат Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко начало 2023 года провела в Дубае (ОАЭ). Об этом говорится в расследовании "Украинской правды" от журналиста Михаила Ткача, опубликованном 27 января в YouTube.

По информации журналиста, Тимошенко с мужем отдыхала на вилле пятизвездочного отеля Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра. Сутки пребывания в отеле стоят от $700, говорится в материале.

По словам источников Ткача, Тимошенко улетела в Дубай в 20-х числах декабря 2022 года. Источники отметили, в ОАЭ нардеп вела "осторожный образ жизни": ее было сложно увидеть на пляже, когда там было много людей. Покидая виллу, лидер "Батьківщини" садилась в авто не на улице, а в подземном паркинге.

Чтобы убедится, что Тимошенко действительно отдыхает в Kempinski, журналисту Ткачу удалось попасть на закрытый пляж отеля 5 января. Там расследователь увидел мужа Тимошенко Александра и их внуков. А позже – и саму Тимошенко. 

Скриншот: БАТАЛЬЙОН "ДУБАЙ". Хто ховається в Перській затоці | УП. Розслідування / YouTube
Скриншот: БАТАЛЬЙОН "ДУБАЙ". Хто ховається в Перській затоці | УП. Розслідування / YouTube

По информации "Украинской правды", через пять дней после этого Тимошенко вернулась в Киев.

По словам собеседников Ткача в бизнес-кругах, семья дочери Тимошенко переехала в Дубай еще до начала полномасштабного вторжения и сейчас там живет с непродолжительными выездами в Европу.

ВИДЕО
Видео: БАТАЛЬЙОН "ДУБАЙ". Хто ховається в Перській затоці | УП. Розслідування / YouTube


Контекст:

В прошлом году, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, Тимошенко также отдыхала в Дубае, сообщала "Украинская правда".

Теги: Юлия Тимошенко, Украина, Дубай, ОАЭ, расследование, отдых, нардеп
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