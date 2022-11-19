Тимошенко предложила план действий по защите энергетики Украины

"Ситуация, которая сложилась сегодня с обеспечением страны электроэнергией, теплом, водой, – комплексная, у нее нет "кнопки", которую можно нажать для мгновенного решения. Поэтому, как дважды премьер-министр Украины, я хочу предложить комплексный план действий по спасению отечественной энергетики", – сказала Тимошенко.
На сайте "Батьківщини" опубликован список действий, которые Тимошенко предлагает для спасения энергетики:
"У нас сегодня сверхсложная энергетическая ситуация, но нам нужно искать альтернативные варианты, чтобы быть готовыми к любым тяжелым вызовам. Нам нужно выстоять. Никто в мире сегодня не может назвать украинцев слабыми, мы сильные, мы мужественные, мы стойкие!" – заявила Тимошенко.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В результате обстрелов по состоянию на 19 октября было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, но после этого были новые атаки. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.
Последний массированный обстрел энергообъектов в Украине был 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.
По данным правительства, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы. Только вечером 17 ноября без электричества было 10 млн украинцев, сообщил президент Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам.
"Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования, – прокомментировал слова Пескова спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. – Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам. Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО".