ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Тимошенко предложила план действий по защите энергетики Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Юлия Тимошенко: У нас сегодня сверхсложная энергетическая ситуация, но нам нужно искать альтернативные варианты, чтобы быть готовыми к любым тяжелым вызовам
Юлия Тимошенко: У нас сегодня сверхсложная энергетическая ситуация, но нам нужно искать альтернативные варианты, чтобы быть готовыми к любым тяжелым вызовам
Фото: ba.org.ua

Лидер партии "Батьківщина", нардеп Юлия Тимошенко предложила план спасения энергетики Украины, она рассказала о нем в эфире национального телемарафона "Единые новости", фрагмент политик опубликовала в своем Facebook.

"Ситуация, которая сложилась сегодня с обеспечением страны электроэнергией, теплом, водой, – комплексная, у нее нет "кнопки", которую можно нажать для мгновенного решения. Поэтому, как дважды премьер-министр Украины, я хочу предложить комплексный план действий по спасению отечественной энергетики", – сказала Тимошенко.

На сайте "Батьківщини" опубликован список действий, которые Тимошенко предлагает для спасения энергетики: 

  • Перераспределение систем ПВО для защиты максимального количества объектов энергетической инфраструктуры.
     
  • Консолидация финансовых ресурсов государства, включая часть золотовалютного резерва, для закупки необходимых систем ПВО.
     
  • Мобилизация строительных компаний Украины, цементных заводов и создание специальной программы для закрытия бетонными сооружениями трансформаторных подстанций.
     
  • Получение электроэнергии из Евросоюза по системе аварийной помощи, которая предусматривается согласно документам единого энергетического общества, членом которого Украина стала 16 марта 2022 года.
     
  • Выдача людям непосредственно через ОСМД коллективных или индивидуальных беспроцентных, долгосрочных кредитов на приобретение индивидуальных генерирующих мощностей.
     
  • Утверждение государственной программы массового производства необходимых мощностей для альтернативного питания.
     
  • Выделение необходимых субвенций местным органам самоуправления для строительства пунктов обогрева.

"У нас сегодня сверхсложная энергетическая ситуация, но нам нужно искать альтернативные варианты, чтобы быть готовыми к любым тяжелым вызовам. Нам нужно выстоять. Никто в мире сегодня не может назвать украинцев слабыми, мы сильные, мы мужественные, мы стойкие!" – заявила Тимошенко.

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/videos/882756759844527/

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В результате обстрелов по состоянию на 19 октября было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, но после этого были новые атаки. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последний массированный обстрел энергообъектов в Украине был 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

По данным правительства, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы. Только вечером 17 ноября без электричества было 10 млн украинцев, сообщил президент Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам.

"Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования, – прокомментировал слова Пескова спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. – Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам. Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО".

Теги: Юлия Тимошенко, ВО Батьківщина, энергетика, электричество, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Эта песня для меня как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
  "Эта песня для меня – как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
Род Стюарт вышел на сцену в костюме цвета украинского флага и посвятил украинцам свою песню
Род Стюарт вышел на сцену в костюме цвета украинского флага и посвятил украинцам свою песню
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео
Приходько о Lobode: Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения
Приходько о Lobode: Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота
Спевшей "Червону калину" "Миссис Крым 2022" отказали в гражданстве РФ
Спевшей "Червону калину" "Миссис Крым 2022" отказали в гражданстве РФ
Сестра Ефросининой назвала лучшую вещь, которую женщина может носить
Сестра Ефросининой назвала лучшую вещь, которую женщина может носить
Жена Цекало пожаловалась на отсутствие внимания
Жена Цекало пожаловалась на отсутствие внимания
"Лучше отпустить человека, который выразил желание жить без меня". Вторая жена Остапчука ответила на вопрос о расставании
"Лучше отпустить человека, который выразил желание жить без меня". Вторая жена Остапчука ответила на вопрос о расставании
"Первое, что услышал от людей на улице: "Нам надо выговориться". Шуров выступил в центре освобожденного Херсона. Фото, видео
"Первое, что услышал от людей на улице: "Нам надо выговориться". Шуров выступил в центре освобожденного Херсона. Фото, видео
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира
Никитюк показала доказательство непобедимости украинцев
Никитюк показала доказательство непобедимости украинцев
"Какие уставшие глаза у нашего генерала". Потап опубликовал селфи с Залужным
"Какие уставшие глаза у нашего генерала". Потап опубликовал селфи с Залужным
"Оставаться ради детей не ок". Новый бойфренд Дорофеевой назвал причину развода со второй женой
"Оставаться ради детей не ок". Новый бойфренд Дорофеевой назвал причину развода со второй женой
Dantes раскритиковал Instagram за блокировку после поста о доставке гуманитарной помощи в деоккупированные села
Dantes раскритиковал Instagram за блокировку после поста о доставке гуманитарной помощи в деоккупированные села
Мишина снялась в ванной перед запотевшим зеркалом и рассказала, с чего начинает свой день
Мишина снялась в ванной перед запотевшим зеркалом и рассказала, с чего начинает свой день
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз (274197)
2
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына (182878)
3
"Когда в семье не без уродов, а все уроды", "Так на маму похож". Гордон показал шуточное фото Путина (76608)
4
"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе (71680)
5
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне (69809)
6
40-летняя Мейхер надела прозрачную блузку. Фото (52685)
7
"Какая хорошенькая". 53-летняя Лопес показала, как выглядела в откровенных нарядах 20 лет назад (46158)
8
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в бюстгальтере повертелась перед камерой. Видео (44921)
 
 
 
 