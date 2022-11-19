Тимошенко предложила план действий по защите энергетики Украины

Юлия Тимошенко: У нас сегодня сверхсложная энергетическая ситуация, но нам нужно искать альтернативные варианты, чтобы быть готовыми к любым тяжелым вызовам Фото: ba.org.ua

"Ситуация, которая сложилась сегодня с обеспечением страны электроэнергией, теплом, водой, – комплексная, у нее нет "кнопки", которую можно нажать для мгновенного решения. Поэтому, как дважды премьер-министр Украины, я хочу предложить комплексный план действий по спасению отечественной энергетики", – сказала Тимошенко.

На сайте "Батьківщини" опубликован список действий, которые Тимошенко предлагает для спасения энергетики:

Перераспределение систем ПВО для защиты максимального количества объектов энергетической инфраструктуры.



Консолидация финансовых ресурсов государства, включая часть золотовалютного резерва, для закупки необходимых систем ПВО.



Мобилизация строительных компаний Украины, цементных заводов и создание специальной программы для закрытия бетонными сооружениями трансформаторных подстанций.



Получение электроэнергии из Евросоюза по системе аварийной помощи, которая предусматривается согласно документам единого энергетического общества, членом которого Украина стала 16 марта 2022 года.



Выдача людям непосредственно через ОСМД коллективных или индивидуальных беспроцентных, долгосрочных кредитов на приобретение индивидуальных генерирующих мощностей.



Утверждение государственной программы массового производства необходимых мощностей для альтернативного питания.



Выделение необходимых субвенций местным органам самоуправления для строительства пунктов обогрева.

"У нас сегодня сверхсложная энергетическая ситуация, но нам нужно искать альтернативные варианты, чтобы быть готовыми к любым тяжелым вызовам. Нам нужно выстоять. Никто в мире сегодня не может назвать украинцев слабыми, мы сильные, мы мужественные, мы стойкие!" – заявила Тимошенко.