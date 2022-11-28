Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре

В конце года 61-летняя Тимошенко взорвала сеть, разместив на свой странице в Facebook ролик, в котором запечатлена во время игры на барабанах. Этот ролик посмотрело более 330 тыс. пользователей сети.

Почти за неделю до полномасштабного вторжения РФ в Украину Тимошенко опубликовала фото, на котором была запечатлена вместе со своим мужем Александром с украинским флагом в руках. Снимок собрал 34 тыс. лайков.

В апреле Тимошенко сделала селфи на фоне баннера с изображением тонущего российского корабля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

В июне Тимошенко посетила Днепр и сделала селфи на фоне достопримечательностей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

В октябре политик хвасталась перекусом из McDonald's, которые начали открываться в Украине после продолжительной паузы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)