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28 ноября, 2022
 
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Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре

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Тимошенко родилась в 1960 году
Тимошенко родилась в 1960 году
Фото: Юлія Тимошенко / Facebook

27 ноября лидеру партии "Батьківщина", народному депутату Украины Юлии Тимошенко исполнилось 62 года. Интернет-издание "ГОРДОН" собрало самые яркие фото политика, которые активно обсуждались в сети в течение этого года.

В конце года 61-летняя Тимошенко взорвала сеть, разместив на свой странице в Facebook ролик, в котором запечатлена во время игры на барабанах. Этот ролик посмотрело более 330 тыс. пользователей сети.

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/videos/234821698781089/

Почти за неделю до полномасштабного вторжения РФ в Украину Тимошенко опубликовала фото, на котором была запечатлена вместе со своим мужем Александром с украинским флагом в руках. Снимок собрал 34 тыс. лайков.

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/posts/pfbid0zmjRP3qGJNH5i7DYuBjC5q9rsmHzKbuPEdE8hp8PVW8nyvbg339vs6yL7UHbnQjQl

В апреле Тимошенко сделала селфи на фоне баннера с изображением тонущего российского корабля.

В июне Тимошенко посетила Днепр и сделала селфи на фоне достопримечательностей.

В октябре политик хвасталась перекусом из McDonald's, которые начали открываться в Украине после продолжительной паузы.

Контекст:

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). В ноябре ей исполнилось 62 года.

С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной – премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины.

11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл "газовое дело" Тимошенко.

В настоящее время Тимошенко возглавляет фракцию партии "Батьківщина" в Верховной Раде.

Теги: Юлия Тимошенко
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