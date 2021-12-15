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15 декабря, 2021
 
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"Принимаем заказы на новогодние вечеринки". Тимошенко исполнила соло на ударных

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Тимошенко показала, как умеет играть на барабанах
Тимошенко показала, как умеет играть на барабанах
Скриншот: Юлія Тимошенко / Facebook

Лидер партии "Батьківщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко 15 декабря разместила на своих страницах в социальных сетях видео, на котором она играет на барабанах в студии звукозаписи. Ролик появился в ее аккаунтах в Instagram и Facebook.

Парламентарий была в белом наряде, состоящем из гольфа, удлиненного пиджака и юбки. Так же она выглядела и на сегодняшнем заседании Верховной Рады Украины.

"Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!", – подписала кадры Тимошенко.

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/videos/234821698781089/

Контекст:

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). В ноябре ей исполнился 61 год.

С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной – премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. 

11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл "газовое дело" Тимошенко.

В настоящее время Тимошенко возглавляет фракцию партии "Батьківщина" в Верховной Раде.

Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, музыка, ВО Батьківщина, депутаты, музыкант
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