В своих интервью Тимошенко неоднократно рассказывала, что совершает ежедневные 10-километровые пробежки, а весной этого года она показала, как выглядит во время своих утренних тренировок.
Политик вышла тогда на пробежку в черной кофте, косынке в тон и с наушниками в ушах.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Осенью внимание СМИ привлекло появление в Верховной Раде постройневшей после летних каникул Тимошенко.
Политик появилась на работе в черном костюме, состоящем из расшитого бисером жакета и юбки прямого кроя. Журналисты телеканала "1+1" отметили, что наряд подчеркнул "заметно похудевшую фигуру Тимошенко". На это же обратил внимание "Таблоид".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В начале ноября нардеп пришла на парламентское заседание в белом платье-халате.
"С недавнего времени в этом уважаемом обществе так часто приходится апеллировать к здравому смыслу, что иногда ловишь себя на мысли, что людей в белых халатах здесь точно не хватает", – прокомментировала выбор наряда Тимошенко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В конце ноября Тимошенко сняли возле стен парламента в наряде от итальянского бренда Dolce&Gabbana стоимостью $2–3 тыс. (около 54–81 тыс. грн).
Не меньший фурор произвел белый наряд политика, в котором она появилась в парламенте в декабре. Стильный образ Тимошенко публично оценил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"У Юлии Владимировны сегодня новый лук. Она потрясающе выглядит", – написал тогда депутат в своем Telegram.
Ранее Тимошенко засветилась в этом пиджаке с накладными карманами и массивными пуговицами в театре, куда пришла вместе с дочерью Евгенией и внучкой Евой. Политик скомбинировала наряд с черным гольфом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Резюмируя, можно отметить, что 61-летняя Тимошенко в 2021 году отдавала предпочтение белому и черному цветам.
Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). В ноябре ей исполнился 61 год.
С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной – премьер-министром в стране.
В 2010-м, 2014-м и 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины.
11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл "газовое дело" Тимошенко.
В настоящее время Тимошенко возглавляет фракцию партии "Батьківщина" в Верховной Раде.