61-летняя Тимошенко в 2021 году отдавала предпочтение белому и черному цветам Фото: Marina Soroka / Facebook

В своих интервью Тимошенко неоднократно рассказывала, что совершает ежедневные 10-километровые пробежки, а весной этого года она показала, как выглядит во время своих утренних тренировок.

Политик вышла тогда на пробежку в черной кофте, косынке в тон и с наушниками в ушах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

Осенью внимание СМИ привлекло появление в Верховной Раде постройневшей после летних каникул Тимошенко.

Политик появилась на работе в черном костюме, состоящем из расшитого бисером жакета и юбки прямого кроя. Журналисты телеканала "1+1" отметили, что наряд подчеркнул "заметно похудевшую фигуру Тимошенко". На это же обратил внимание "Таблоид".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

В начале ноября нардеп пришла на парламентское заседание в белом платье-халате.

"С недавнего времени в этом уважаемом обществе так часто приходится апеллировать к здравому смыслу, что иногда ловишь себя на мысли, что людей в белых халатах здесь точно не хватает", – прокомментировала выбор наряда Тимошенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

В конце ноября Тимошенко сняли возле стен парламента в наряде от итальянского бренда Dolce&Gabbana стоимостью $2–3 тыс. (около 54–81 тыс. грн).

Не меньший фурор произвел белый наряд политика, в котором она появилась в парламенте в декабре. Стильный образ Тимошенко публично оценил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"У Юлии Владимировны сегодня новый лук. Она потрясающе выглядит", – написал тогда депутат в своем Telegram.

Фото: https://ba.org.ua

Ранее Тимошенко засветилась в этом пиджаке с накладными карманами и массивными пуговицами в театре, куда пришла вместе с дочерью Евгенией и внучкой Евой. Политик скомбинировала наряд с черным гольфом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

Резюмируя, можно отметить, что 61-летняя Тимошенко в 2021 году отдавала предпочтение белому и черному цветам.