"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой

"Антракт", – подписала в Instagram первый снимок в партере 60-летний политик, указав в геолокации, что находится в Киевском национальном академическом театре оперетты.

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Второй снимок Тимошенко выложила в Facebook. На нем она с семьей стоит возле здания Театра оперетты после мюзикла.

"Девчата-театралки или семьей на "Семейку Аддамсов"! Идеальное завершение выходных", – подписала снимок Тимошенко.

В сумме оба поста экс-премьера набрали 27 тыс. лайков и почти 1,5 тыс. комментариев.

"Три девочки – одно лицо", – написала linadoroshets.

"Все в европейском стиле. Все красиво. Дорогие, ухоженные, красивые женщины с шармом. А все остальное – политика", – прокомментировала Таня Колос.

"Извините, но после всего сложно за вас радоваться. Особенно сейчас" – считает Daria Romantseva.