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27 сентября, 2021
 
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"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой

Юлия Тимошенко сходила с семьей на детский мюзикл
Юлия Тимошенко сходила с семьей на детский мюзикл
Фото: Юлія Тимошенко / Instagram

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батьківщина" и народный депутат одноименной фракции в Верховной Раде Юлия Тимошенко 26 сентября выложила в соцсетях совместную фотографию с 41-летней дочерью Евгенией и пятилетней внучкой Евой.

"Антракт", – подписала в Instagram первый снимок в партере 60-летний политик, указав в геолокации, что находится в Киевском национальном академическом театре оперетты.

Второй снимок Тимошенко выложила в Facebook. На нем она с семьей стоит возле здания Театра оперетты после мюзикла.

"Девчата-театралки или семьей на "Семейку Аддамсов"! Идеальное завершение выходных", – подписала снимок Тимошенко.

В сумме оба поста экс-премьера набрали 27 тыс. лайков и почти 1,5 тыс. комментариев.

"Три девочки – одно лицо", – написала linadoroshets.

"Все в европейском стиле. Все красиво. Дорогие, ухоженные, красивые женщины с шармом. А все остальное – политика", – прокомментировала Таня Колос.

"Извините, но после всего сложно за вас радоваться. Особенно сейчас" – считает Daria Romantseva.

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/posts/4549399011764833

Контекст:

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и в 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. 11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл "газовое" дело Тимошенко.

В 1979 году она вышла замуж за бизнесмена Александра Тимошенко, через год родила дочь Евгению.

У Тимошенко трое внуков – Ева (2016), Давид (2019) и Адам (2020).

Теги: Юлия Тимошенко, театр, мюзикл, женщины, родители, девочка
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