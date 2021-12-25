"Обалдеть", "Пожар в моем сердце". Тимошенко в платье-вышиванке поздравила подписчиков с праздниками

Тимошенко: Пусть все будет хорошо, пусть сбываются мечты! Фото: yulia_tymoshenko /Instagram

"Радостных праздников! Пусть все будет хорошо, пусть сбываются мечты!" – подписала парламентарий свою публикацию.

Пользователи Instagram активно отреагировали на фото, поставив около 4 тыс. лайков за несколько часов, а в комментариях написали множество комплиментов и взаимные поздравления.

"Фантастическая леди", – прокомментировала ibazelchuk.

"Обалдеть, нельзя быть красивой такой", – отметила melkumovanelli.

"Пожар в моем сердце",– написала anna.popuyk.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)