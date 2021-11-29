Тимошенко приехала в ВР в наряде от итальянского бренда Фото: yulia_tymoshenko / Instagram

"Как вам?" – подписал публикацию фотограф.

"Мадонна, блин", – высказались подписчики Доброносова.

"Дорого и стильно. Но первые два фото достаточно жесткие", – написали пользователи сети.

"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana, на сердце – рана, я в плену обмана. Шикарная женщина", – прокомментировали фото фолловеры фотографа.

Украинское издание "ТаблоID" отмечает, что Тимошенко действительно была одета в костюм от итальянского бренда Dolce&Gabbana, ориентировочная стоимость которого составляет порядка $2–3 тыс. (около 54–81 тыс. грн).