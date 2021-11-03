"Диагноз налицо". Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото

"С недавнего времени в этом уважаемом обществе так часто приходится апеллировать к здравому смыслу, что иногда ловишь себя на мысли, что людей в белых халатах здесь точно не хватает", – подписала она фото.

"Там диагноз налицо, и этот диагноз неизлечим", – прокомментировали снимок политика ее подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)