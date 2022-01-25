Тимошенко около месяца пробыла в Дубае. По данным СМИ, там живет ее дочь

По информации журналистов, Тимошенко уезжала из Украины на 27 дней Фото: ba.org.ua

По данным пограничников, Тимошенко вылетела в ОАЭ 27 декабря 2021 года и вернулась в Украину 23 января, накануне проведения согласительного совета Верховной Рады.

Собеседник "Украинской правды" рассказал, что дочь Тимошенко Евгения недавно переехала с семьей в Дубай.

Выступая на согласительном совете, Тимошенко заявила, что сейчас "каждая украинская семья живет одним вопросом – будет полномасштабная война с Россией или нет, вывозить свои семьи или нет? Как защищать, что делать и как дальше жить?" Видео выступления политик опубликовала в Facebook.

Комментируя ее выступление, журналист "Украинской правды" Михаил Ткач написал в Facebook: "Действительно, сегодня каждая украинская семья живет 27 дней в Дубае с такой мыслью".