Дочь Юлии Тимошенко родила третьего ребенка

Дочь украинского политика Юлии Тимошенко Евгения сегодня родила сына.

Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко стала бабушкой в третий раз – ее дочь Евгения родила сына. Об этом на своей странице в Facebook сообщила секретарь фракции "Батьківщини" в Киевсовете Татьяна Мелихова.

"Поздравляю с пополнением прекрасную семью. С рождением мальчика! Евгения Тимошенко родила сына – брата своим двум детям. Рада такой замечательной новости! Искренне желаю здоровья, гармонии и всех благ Женечке, ее мужу Артуру и всей семье", – написала Мелихова.

Евгении Тимошенко 40 лет. У нее есть четырехлетняя дочь и годовалый сын.

Она вышла замуж в конце декабря 2014 года за бизнесмена Артура Чечеткина. Это второй брак дочери политика. От первого мужа, британского музыканта Шона Карра, детей у Евгении нет.