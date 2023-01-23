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ПОЛИТИКА

Четырех нардепов от бывшей ОПЗЖ досрочно лишат мандатов из-за наличия у них паспортов РФ – СМИ

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Лишение мандата нардепа в случае прекращения гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины предусматривает Конституции Украины
Лишение мандата нардепа в случае прекращения гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины предусматривает Конституции Украины
Фото: Андрей Нестеренко / rada.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время издаст указ о лишении украинского гражданства четырех нардепов Верховной Рады от бывшей фракции ОПЗЖ – Александра Пономарева, Натальи Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина.

Об этом LB.ua сообщили источники в парламенте 23 января.

Зеленский лишит указанных депутатов гражданства "на основании наличия у них российских паспортов", отметил источник СМИ.

"Дальше – по плану голосования в парламенте за досрочное прекращение их полномочий, как это уже было в январе", – добавил собеседник LB.ua.

Лишение мандата нардепа в случае прекращения гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины предусматривает п. 4 ст. 81 Конституции Украины.

13 января Верховная Рада лишила мандатов нардепов от бывшей фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и внефракционного Андрея Деркача – в связи с прекращением их гражданства согласно указу президента Украины, а также внефракционного нардепа Андрея Аксенова – на основании его личного заявления.

До этого, в 2022 году, парламент лишил мандатов нардепов Вадима Рабиновича (ОПЗЖ), Игоря Васильковского ("Слуга народа")Илью Киву (ОПЗЖ). Кроме того, Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народных депутатов Юлии Левочкиной и Вадима Новинского.

С начала полномасштабной войны 10 народных депутатов потеряли мандаты, заявил 13 января глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Шесть – от ОПЗЖ и еще четыре – с их политической орбиты", – отметил он.

Арахамия пообещал, что "будет еще больше".

Контекст:

19 марта 2022 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.

14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". 

20 июня Восьмой апелляционный админсуд во Львове удовлетворил иск Минюста и запретил партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". ОПЗЖ обжаловала это решение. 15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляцию ОПЗЖ и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине

В ноябре на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады Руслану Стефанчуку рассмотреть варианты решения этого вопроса.

Инициативу ускорить лишение полномочий нардепов из запрещенных пророссийских партий в Украине не поддержали почти вся фракция "Батьківщина", некоторые представители "Слуги народа" и других фракций в парламенте, отметили в "Чесно". 

Уйти из Рады должны все депутаты от ОПЗЖ, считает секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. "Взять свои вещи, чемоданы и отправиться… на все свободные стороны", – отметил он 13 января 2023 года.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, конституция, депутаты, Наталья Королевская, гражданство, Юрий Солод, указ, Владимир Зеленский, парламент, мандат, президент, Олег Волошин, деятельность, политик Александр Пономарев, ОПЗЖ, нардеп
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