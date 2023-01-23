Четырех нардепов от бывшей ОПЗЖ досрочно лишат мандатов из-за наличия у них паспортов РФ – СМИ

Лишение мандата нардепа в случае прекращения гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины предусматривает Конституции Украины Фото: Андрей Нестеренко / rada.gov.ua

Об этом LB.ua сообщили источники в парламенте 23 января.

Зеленский лишит указанных депутатов гражданства "на основании наличия у них российских паспортов", отметил источник СМИ.

"Дальше – по плану голосования в парламенте за досрочное прекращение их полномочий, как это уже было в январе", – добавил собеседник LB.ua.

Лишение мандата нардепа в случае прекращения гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины предусматривает п. 4 ст. 81 Конституции Украины.

13 января Верховная Рада лишила мандатов нардепов от бывшей фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и внефракционного Андрея Деркача – в связи с прекращением их гражданства согласно указу президента Украины, а также внефракционного нардепа Андрея Аксенова – на основании его личного заявления.

До этого, в 2022 году, парламент лишил мандатов нардепов Вадима Рабиновича (ОПЗЖ), Игоря Васильковского ("Слуга народа"), Илью Киву (ОПЗЖ). Кроме того, Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народных депутатов Юлии Левочкиной и Вадима Новинского.

С начала полномасштабной войны 10 народных депутатов потеряли мандаты, заявил 13 января глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Шесть – от ОПЗЖ и еще четыре – с их политической орбиты", – отметил он.

Арахамия пообещал, что "будет еще больше".