Четырех нардепов от бывшей ОПЗЖ досрочно лишат мандатов из-за наличия у них паспортов РФ – СМИ

Об этом LB.ua сообщили источники в парламенте 23 января.
Зеленский лишит указанных депутатов гражданства "на основании наличия у них российских паспортов", отметил источник СМИ.
"Дальше – по плану голосования в парламенте за досрочное прекращение их полномочий, как это уже было в январе", – добавил собеседник LB.ua.
Лишение мандата нардепа в случае прекращения гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины предусматривает п. 4 ст. 81 Конституции Украины.
13 января Верховная Рада лишила мандатов нардепов от бывшей фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и внефракционного Андрея Деркача – в связи с прекращением их гражданства согласно указу президента Украины, а также внефракционного нардепа Андрея Аксенова – на основании его личного заявления.
До этого, в 2022 году, парламент лишил мандатов нардепов Вадима Рабиновича (ОПЗЖ), Игоря Васильковского ("Слуга народа"), Илью Киву (ОПЗЖ). Кроме того, Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народных депутатов Юлии Левочкиной и Вадима Новинского.
С начала полномасштабной войны 10 народных депутатов потеряли мандаты, заявил 13 января глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Шесть – от ОПЗЖ и еще четыре – с их политической орбиты", – отметил он.
Арахамия пообещал, что "будет еще больше".
19 марта 2022 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.
14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".
12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
20 июня Восьмой апелляционный админсуд во Львове удовлетворил иск Минюста и запретил партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". ОПЗЖ обжаловала это решение. 15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляцию ОПЗЖ и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине.
В ноябре на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады Руслану Стефанчуку рассмотреть варианты решения этого вопроса.
Инициативу ускорить лишение полномочий нардепов из запрещенных пророссийских партий в Украине не поддержали почти вся фракция "Батьківщина", некоторые представители "Слуги народа" и других фракций в парламенте, отметили в "Чесно".
Уйти из Рады должны все депутаты от ОПЗЖ, считает секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. "Взять свои вещи, чемоданы и отправиться… на все свободные стороны", – отметил он 13 января 2023 года.