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ПОЛИТИКА

Нардеп Королевская 16 лет не декларировала недвижимость в Подмосковье – СМИ

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Королевская является владелицей земельного участка в селе Круглино Дмитровского района Московской области
Королевская является владелицей земельного участка в селе Круглино Дмитровского района Московской области
Фото: EPA

Народная депутат Украины Наталья Королевская от ныне запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь" владеет в Московской области земельным участком и домом, которые не указывала в имущественных декларациях с тех пор как впервые попала в Верховную Раду – то есть уже 16 лет. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" ("Радіо Свобода") от 7 ноября.

Согласно данным из официального реестра прав России, с 2005 года Королевская является владелицей земельного участка в селе Круглино Дмитровского района Московской области. На участке расположен дом. Ни в одной из своих деклараций за 16 лет в парламенте она его не указывала.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Недвижимость депутатки находится в курортной зоне у леса. Буквально через дорогу – Яхрома Парк, это горнолыжный курорт на 150 гектаров.

Председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" и заместитель председателя Общественного совета при НАПК Сергей Миткалик объясняет, что речь может идти о нарушении двух статей Уголовного кодекса.

"Первая – это статья 366-2, декларирование недостоверной информации. Или еще статья 368-5, незаконное обогащение. Во втором случае – если приобретенное имущество без законных источников доходов", – сказал он.

Начиная с февраля, Королевская не посещает заседание Верховной Рады. Во время подготовки материала журналисты выяснили, что она находится в Германии, где, по данным источников в Верховной Раде, проходит лечение. 

Контекст:

Королевская является народным депутатом с 2006 года. В последний раз она была избрана по списку "Оппозиционной платформы – За жизнь".

20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. 14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде.

12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде.

В середине июля "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Россия, недвижимость, Наталья Королевская, декларация, имущество, Схемы, ОПЗЖ
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