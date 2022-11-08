Нардеп Королевская 16 лет не декларировала недвижимость в Подмосковье – СМИ

Согласно данным из официального реестра прав России, с 2005 года Королевская является владелицей земельного участка в селе Круглино Дмитровского района Московской области. На участке расположен дом. Ни в одной из своих деклараций за 16 лет в парламенте она его не указывала.

Фото: radiosvoboda.org

Недвижимость депутатки находится в курортной зоне у леса. Буквально через дорогу – Яхрома Парк, это горнолыжный курорт на 150 гектаров.

Председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" и заместитель председателя Общественного совета при НАПК Сергей Миткалик объясняет, что речь может идти о нарушении двух статей Уголовного кодекса.

"Первая – это статья 366-2, декларирование недостоверной информации. Или еще статья 368-5, незаконное обогащение. Во втором случае – если приобретенное имущество без законных источников доходов", – сказал он.

Начиная с февраля, Королевская не посещает заседание Верховной Рады. Во время подготовки материала журналисты выяснили, что она находится в Германии, где, по данным источников в Верховной Раде, проходит лечение.