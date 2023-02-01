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СБУ и БЭБ проводят обыски в доме Коломойского

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Обыски у Коломойского могут быть связаны с делом "Укрнафти"
Обыски у Коломойского могут быть связаны с делом "Укрнафти"
Фото предоставлено источником Gordonua.com

Сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности Украины проводят обыски в доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом утром 1 февраля сообщил ряд украинских СМИ и Telegram-каналов, источники издания "ГОРДОН" подтвердили информацию.

По информации "Украинской правды", обыски связаны с расследованием дела, касающегося компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта". Речь о растрате нефтепродуктов на 40 млрд грн, уклонении от уплаты таможенных сборов "на огромные суммы". 

Контекст:

"Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, "Укртатнафта" входит в число лидеров нефтеперерабатывающей промышленности Украины. Коломойский имел долю в обеих компаниях. 

7 ноября 2022 года секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что акции пяти украинских компаний, в том числе "Укрнафти" и "Укртатнафти" принудительно отчуждены в пользу государства. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.

Перед этим, 2 сентября, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении схемы по разворовыванию средств компании "Укрнафта" на 13,3 млрд грн. В том же месяце, по данным СМИ, НАБУ провело у Коломойского обыски по этому делу, известно, что в октябре и ноябре его вызывали на допрос в бюро

Коломойский входит в число богатейших украинцев. Журнал "Forbes Украина" в 2020 году оценивал его состояние в $1 млрд (восьмое место в списке самых богатых людей), журнал НВ – в $1,18 млрд (шестое место).

За время полномасштабного вторжения РФ он потерял имущества на $1,08 млрд и перестал быть долларовым миллиардером, сообщил в конце 2022 года "Forbes Украина". Издание оценило активы Коломойского по состоянию на ноябрь в $0,85 млрд.

В марте 2021 года США ввели санкции против Коломойского и членов его семьи. По данным СМИ, в 2022-м он утратил украинское гражданство

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Игорь Коломойский, обыск, обыски, Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности
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