Коломойский вышел из равновесия, когда узнал об изъятии "Укрнафти" и "Укртатнафти" – Forbes

Коломойский, по словам источника издания, "не ожидал", что государство заберет его долю в компаниях.
"Когда решение [об отчуждении] стало публичным, он вышел из равновесия",– рассказал собеседник "Forbes Украина" о реакции Коломойского.
Высокопоставленный собеседник издания в Кабинете Министров Украины, имя которого не называется, в свою очередь подчеркнул, что с начала войны государственная НАК "Нафтогаз" не смогла построить с группой "Приват", совладельцем которой является Коломойский, эффективную коммуникацию, "чтобы те помогали армии горючим".
"Ничего для нужд государства они [группа "Приват"] не сделали", – утверждает собеседник "Forbes Украина".
Он отметил, что ситуацию должно исправить новое руководство.
В частности, пишет "Forbes Украина", в правительстве ожидают, что новый глава "Укрнафти" и "Укртатнафти" Сергей Корецкий направит деятельность компаний в первую очередь на удовлетворение потребностей армии и повышения уровня ее боеспособности. Об этом заявила советница премьер-министра Дениса Шмыгаля, член Наблюдательного совета "Укрнафти" Наталья Бойко.
7 ноября секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что решение о принудительном изъятии акций пяти предприятий стратегического значения (акций ОАО "Укрнафта", ОАО "Укртатнафта", ЧАО "Запорожтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ" и АО "Мотор Січ") было принято 5 ноября во время заседания ставки верховного главнокомандующего. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.
Данилов отметил, что данные активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость, когда прекратится действие военного положения в Украине.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что эти пять предприятий круглосуточно будут работать на оборону.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отчуждение предприятий на период военного времени в собственность государства происходит согласно действующим в стране законам. Он не исключил, что подобные решения в дальнейшем возможны в отношении и других предприятий.