Коломойский вышел из равновесия, когда узнал об изъятии "Укрнафти" и "Укртатнафти" – Forbes

Коломойский недоволен тем, что его активы на время военного положения перешли в собственность Украины Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

Коломойский, по словам источника издания, "не ожидал", что государство заберет его долю в компаниях.

"Когда решение [об отчуждении] стало публичным, он вышел из равновесия",– рассказал собеседник "Forbes Украина" о реакции Коломойского.

Высокопоставленный собеседник издания в Кабинете Министров Украины, имя которого не называется, в свою очередь подчеркнул, что с начала войны государственная НАК "Нафтогаз" не смогла построить с группой "Приват", совладельцем которой является Коломойский, эффективную коммуникацию, "чтобы те помогали армии горючим".

"Ничего для нужд государства они [группа "Приват"] не сделали", – утверждает собеседник "Forbes Украина".

Он отметил, что ситуацию должно исправить новое руководство.

В частности, пишет "Forbes Украина", в правительстве ожидают, что новый глава "Укрнафти" и "Укртатнафти" Сергей Корецкий направит деятельность компаний в первую очередь на удовлетворение потребностей армии и повышения уровня ее боеспособности. Об этом заявила советница премьер-министра Дениса Шмыгаля, член Наблюдательного совета "Укрнафти" Наталья Бойко.