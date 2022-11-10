Бывший глава WOG возглавил "Укрнафту" и "Укртатнафту"

Обе компании возглавил Сергей Корецкий. В "Укртатнафте" он сменил Павла Овчаренко, в "Укрнафте" – Олега Геза.

По данным украинского Forbes, с 2013-го по 2018 год Корецкий руководил сетью заправок WOG. Под его управлением компания запустила WOG CAFE в поездах Интерсити. В октябре 2018 года Корецкий уволился и начал развивать собственную сеть кафе Idealist Coffee.

Контекст:

7 ноября секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что решение о принудительном изъятии акций пяти предприятий стратегического значения было принято 5 ноября во время заседания ставки верховного главнокомандующего. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.

Данилов отметил, что данные активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость, когда отменят действие военного положения в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что пять изъятых в Украине стратегических предприятий круглосуточно будут работать на оборону.