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Бывший глава WOG возглавил "Укрнафту" и "Укртатнафту"

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Руководителем обеих компаний стал Сергей Корецкий
Руководителем обеих компаний стал Сергей Корецкий
Фото: wog.ua

На стратегических предприятиях ОАО "Укрнафта" и ОАО "Укртатнафта", изъятых у собственников для нужд военного времени, назначен руководитель. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, отраженные в YouСontrol.

Обе компании возглавил Сергей Корецкий. В "Укртатнафте" он сменил Павла Овчаренко, в "Укрнафте" – Олега Геза.

По данным украинского Forbes, с 2013-го по 2018 год Корецкий руководил сетью заправок WOG. Под его управлением компания запустила WOG CAFE в поездах Интерсити. В октябре 2018 года Корецкий уволился и начал развивать собственную сеть кафе Idealist Coffee.

Контекст:

7 ноября секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что решение о принудительном изъятии акций пяти предприятий стратегического значения было принято 5 ноября во время заседания ставки верховного главнокомандующего. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.

Данилов отметил, что данные активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость, когда отменят действие военного положения в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что пять изъятых в Украине стратегических предприятий круглосуточно будут работать на оборону.

Теги: Украина, Укрнафта, Укртатнафта, назначение
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