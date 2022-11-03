По данным СМИ, Коломойский с адвокатами приезжал в НАБУ. Месяц назад бизнесмен там уже был, писали журналисты

Издание опубликовало видео, которое подтверждает это, в ролике Коломойский выходит из здания в сопровождении двух мужчин.
По данным "Украинской правды", бизнесмен приехал в здание НАБУ около 14.00 в сопровождении адвокатов и вышел через 20 минут.
Собеседники издания говорят, что Коломойский приезжал на допрос, а две недели назад сюда же на допрос приезжал бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.
Оба бизнесмена ранее владели "ПриватБанком".
4 октября Коломойский, по данным Bihus.info, уже посещал Национальное антикоррупционное бюро и провел в здании около 45 минут.
18 сентября ZN.UA писало, что у по месту проживания Коломойского на курорте Буковель в Ивано-Франковской области прошел обыск по делу о завладении имуществом и средствами на 13 млрд грн в ценах 2015 года государственной компании "Укрнафта".
Перед этим, 2 сентября, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении схемы по разворовыванию средств компании "Укрнафта" на 13,3 млрд грн.
"Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. Государству в лице НАК "Нафтогаз" принадлежит 50% + одна акция, группе Коломойского и Боголюбова "Приват" – 43%.