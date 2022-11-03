По данным СМИ, Коломойский с адвокатами приезжал в НАБУ. Месяц назад бизнесмен там уже был, писали журналисты

Издание опубликовало видео, которое подтверждает это, в ролике Коломойский выходит из здания в сопровождении двух мужчин.

По данным "Украинской правды", бизнесмен приехал в здание НАБУ около 14.00 в сопровождении адвокатов и вышел через 20 минут.

Собеседники издания говорят, что Коломойский приезжал на допрос, а две недели назад сюда же на допрос приезжал бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.

Оба бизнесмена ранее владели "ПриватБанком".

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Видео: Українська правда / YouTube