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По данным СМИ, Коломойский с адвокатами приезжал в НАБУ. Месяц назад бизнесмен там уже был, писали журналисты

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Журналисты продемонстрировали видео с Коломойским
Журналисты продемонстрировали видео с Коломойским
Скриншот: Українська правда / YouTube

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский побывал 3 ноября в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), сообщают источники "Украинской правды".

Издание опубликовало видео, которое подтверждает это, в ролике Коломойский выходит из здания в сопровождении двух мужчин.

По данным "Украинской правды", бизнесмен приехал в здание НАБУ около 14.00 в сопровождении адвокатов и вышел через 20 минут.

Собеседники издания говорят, что Коломойский приезжал на допрос, а две недели назад сюда же на допрос приезжал бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.

Оба бизнесмена ранее владели "ПриватБанком".

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube
Контекст:

4 октября Коломойский, по данным Bihus.info, уже посещал Национальное антикоррупционное бюро и провел в здании около 45 минут.

18 сентября ZN.UA писало, что у по месту проживания Коломойского на курорте Буковель в Ивано-Франковской области прошел обыск по делу о завладении имуществом и средствами на 13 млрд грн в ценах 2015 года государственной компании "Укрнафта". 

Перед этим, 2 сентября, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении схемы по разворовыванию средств компании "Укрнафта" на 13,3 млрд грн

"Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. Государству в лице НАК "Нафтогаз" принадлежит 50% + одна акция, группе Коломойского и Боголюбова "Приват" – 43%.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Игорь Коломойский, антикоррупционное бюро, допрос, Геннадий Боголюбов, НАБУ, адвокат, бизнесмен
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