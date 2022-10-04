Коломойский посетил НАБУ. По данным СМИ, у него сегодня там должен был состояться допрос

Коломойский приехал к офису НАБУ с кортежем, отмечает СМИ. Издание опубликовало фото, где видно в том числе, как бизнесмен входит в здание.
По данным Bihus.info, Коломойский провел в бюро около 45 минут, сегодня у него там должен был состояться допрос.
18 сентября ZN.UA писало, что у по месту проживания Коломойского на курорте Буковель в Ивано-Франковской области прошел обыск по делу о завладении имуществом и средствами на 13 млрд грн в ценах 2015 года государственной компании "Укрнафта".
Перед этим, 2 сентября, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении схемы по разворовыванию средств компании "Укрнафта" на 13,3 млрд грн.
"Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. Государству в лице НАК "Нафтогаз" принадлежит 50% + одна акция, группе Коломойского и Геннадия Боголюбова "Приват" – 43%.