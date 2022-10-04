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Коломойский посетил НАБУ. По данным СМИ, у него сегодня там должен был состояться допрос

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По данным СМИ, Коломойский провел в бюро 45 минут
По данным СМИ, Коломойский провел в бюро 45 минут
Фото: bihus.info

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский 4 октября посетил Национальное антикоррупционное бюро. Об этом сообщило издание Bihus.info.

Коломойский приехал к офису НАБУ с кортежем, отмечает СМИ. Издание опубликовало фото, где видно в том числе, как бизнесмен входит в здание. 

Фото: bihus.info
Фото: bihus.info

По данным Bihus.info, Коломойский провел в бюро около 45 минут, сегодня у него там должен был состояться допрос. 

Фото: bihus.info
Фото: bihus.info

Контекст:

18 сентября ZN.UA писало, что у по месту проживания Коломойского на курорте Буковель в Ивано-Франковской области прошел обыск по делу о завладении имуществом и средствами на 13 млрд грн в ценах 2015 года государственной компании "Укрнафта". 

Перед этим, 2 сентября, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении схемы по разворовыванию средств компании "Укрнафта" на 13,3 млрд грн

"Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. Государству в лице НАК "Нафтогаз" принадлежит 50% + одна акция, группе Коломойского и Геннадия Боголюбова "Приват" – 43%.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Игорь Коломойский, Укрнафта, антикоррупционное бюро, допрос, НАБУ
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