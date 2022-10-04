Коломойский посетил НАБУ. По данным СМИ, у него сегодня там должен был состояться допрос

Коломойский приехал к офису НАБУ с кортежем, отмечает СМИ. Издание опубликовало фото, где видно в том числе, как бизнесмен входит в здание.

Фото: bihus.info

По данным Bihus.info, Коломойский провел в бюро около 45 минут, сегодня у него там должен был состояться допрос.

Фото: bihus.info