Коломойский потерял более $1 млрд состояния и перестал быть долларовым миллиардером – Forbes

По данным издания, у Коломойского осталось по состоянию на ноябрь имущество на сумму $0,85 млрд.
Наибольшие потери бизнесмен понес в нефтяном бизнесе – из имущества на сумму $920 млн осталось $180 млн.
В "минусе" Коломойский, по подсчетам "Forbes Украина", оказался и в других отраслях: металлургические активы стали меньше на $90 млн, медиа-активы – на $70 млн, облэнерго – на $40 млн, химические активы – на $20 млн, порты – на $20 млн.
Не потерял Коломойский в заграничных активах, наличности и яхтах-самолетах, считает "Forbes Украина".
Коломойский входил в десятку богатейших украинцев. Журнал "Forbes Украина" в 2020 году оценивал его состояние в $1 млрд (восьмое место в списке самых богатых людей), журнал НВ – в $1,18 млрд (шестое место). 14 марта 2022 года американский Forbes обновил глобальный рейтинг миллиардеров. Среди них — семь украинцев, в том числе Коломойский, его состояние на эту дату журнал оценил в $1,1 млрд.
В марте 2021 года США ввели санкции против Коломойского и членов его семьи.
В апреле 2022 года Forbes написал, что Коломойский с начала масштабной войны в Украине стал беднее на $800 млн. Авторы статьи добавляют, что с 24 февраля – дня вторжения России – бизнесмен ведет себя "значительно тише".
Осенью 2022 года СМИ писали, что Коломойский ходит на допросы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.