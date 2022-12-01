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Коломойский потерял более $1 млрд состояния и перестал быть долларовым миллиардером – Forbes

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Наибольшие потери Коломойский понес в нефтяном бизнесе
Наибольшие потери Коломойский понес в нефтяном бизнесе
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, входивший ранее в список долларовых миллиардеров, за время полномасштабного вторжения России в Украину потерял имущества на $1,08 млрд. Об этом 1 декабря сообщает "Forbes Украина".

По данным издания, у Коломойского осталось по состоянию на ноябрь имущество на сумму $0,85 млрд.

Наибольшие потери бизнесмен понес в нефтяном бизнесе – из имущества на сумму $920 млн осталось $180 млн.

В "минусе" Коломойский, по подсчетам "Forbes Украина", оказался и в других отраслях: металлургические активы стали меньше на $90 млн, медиа-активы – на $70 млн, облэнерго – на $40 млн, химические активы – на $20 млн, порты – на $20 млн.

Не потерял Коломойский в заграничных активах, наличности и яхтах-самолетах, считает "Forbes Украина".

Контекст:

Коломойский входил в десятку богатейших украинцев. Журнал "Forbes Украина" в 2020 году оценивал его состояние в $1 млрд (восьмое место в списке самых богатых людей), журнал НВ – в $1,18 млрд (шестое место). 14 марта 2022 года американский Forbes обновил глобальный рейтинг миллиардеров. Среди них — семь украинцев, в том числе Коломойский, его состояние на эту дату журнал оценил в $1,1 млрд.

В марте 2021 года США ввели санкции против Коломойского и членов его семьи.

В апреле 2022 года Forbes написал, что Коломойский с начала масштабной войны в Украине стал беднее на $800 млн. Авторы статьи добавляют, что с 24 февраля – дня вторжения России – бизнесмен ведет себя "значительно тише".

Осенью 2022 года СМИ писали, что Коломойский ходит на допросы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: рейтинг, война, бизнес, Игорь Коломойский, Forbes, имущество, миллиардер, бизнесмен
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