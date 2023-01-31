СБУ задержала депутата от ОПЗЖ, которого подозревают в сотрудничестве с российской разведкой

По информации СБУ, мужчина является агентом главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (больше известного как ГРУ).
"С октября прошлого года он собирал разведданные о дислокации подразделений сил обороны на территории Бахмутского района. Он также передавал координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Разведывательная информация требовалась оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам. После вражеских обстрелов агент выходил на местность для фиксации их последствий и подготовки отчета для корректировки повторных ударов", – говорится в сообщении.
В СБУ заявили, что задержали депутата во время попытки очередной передачи россиянам закрытых сведений.
"По данным следствия, депутат был завербован представителем российской военной разведки через "общение" в чате одного из прокремлевских Telegram-каналов. Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры", – сообщили в пресс-центре.
Задержанному объявили о подозрении, он арестован.
19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.