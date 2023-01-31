СБУ задержала депутата от ОПЗЖ, которого подозревают в сотрудничестве с российской разведкой

По информации СБУ, мужчина является агентом главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (больше известного как ГРУ).

"С октября прошлого года он собирал разведданные о дислокации подразделений сил обороны на территории Бахмутского района. Он также передавал координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Разведывательная информация требовалась оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам. После вражеских обстрелов агент выходил на местность для фиксации их последствий и подготовки отчета для корректировки повторных ударов", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что задержали депутата во время попытки очередной передачи россиянам закрытых сведений.

"По данным следствия, депутат был завербован представителем российской военной разведки через "общение" в чате одного из прокремлевских Telegram-каналов. Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры", – сообщили в пресс-центре.

Задержанному объявили о подозрении, он арестован.