Королевская с мужем написали заявления о сложении депутатских мандатов – СМИ

СМИ сообщали, что Королевская была замечена в Дубае Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Об этом 29 января со ссылкой на источники в Верховной Раде и бывшей фракции ОПЗЖ сообщила "Украинская правда".

Других подробностей издание не привело.

27 января вышло расследование "Украинской правды" "Батальон Дубай", в котором, в частности, говорилось, что Королевская и Солод живут в элитных апартаментах в Address Beach Resort. 17 октября 2022 года Королевскую с мужем Юрием Солодом заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. Как говорится в расследовании, они приобрели недвижимости на более чем $10 млн.

По информации источников "Украинской правды" в украинской разведке, Королевская была среди тех, кому Виктор Медведчук предлагал остаться в Украине и ждать оккупации, чтобы "сразу перехватить власть".

23 января издание LB.ua сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время издаст указ о лишении украинского гражданства четырех нардепов от ОПЗЖ – Александра Пономарева, Натальи Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина "на основании наличия у них российских паспортов".