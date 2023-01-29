Королевская с мужем написали заявления о сложении депутатских мандатов – СМИ

Об этом 29 января со ссылкой на источники в Верховной Раде и бывшей фракции ОПЗЖ сообщила "Украинская правда".
Других подробностей издание не привело.
27 января вышло расследование "Украинской правды" "Батальон Дубай", в котором, в частности, говорилось, что Королевская и Солод живут в элитных апартаментах в Address Beach Resort. 17 октября 2022 года Королевскую с мужем Юрием Солодом заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. Как говорится в расследовании, они приобрели недвижимости на более чем $10 млн.
По информации источников "Украинской правды" в украинской разведке, Королевская была среди тех, кому Виктор Медведчук предлагал остаться в Украине и ждать оккупации, чтобы "сразу перехватить власть".
23 января издание LB.ua сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время издаст указ о лишении украинского гражданства четырех нардепов от ОПЗЖ – Александра Пономарева, Натальи Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина "на основании наличия у них российских паспортов".
19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.
Парламент уже лишил мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и внефракционного Андрея Деркача – в связи с прекращением их гражданства согласно указу президента Украины. Кроме того, парламент забрал депутатские полномочия у Вадима Рабиновича, Ильи Кивы, Юлии Левочкиной и Вадима Новинского.