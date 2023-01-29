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Королевская с мужем написали заявления о сложении депутатских мандатов – СМИ

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СМИ сообщали, что Королевская была замечена в Дубае
СМИ сообщали, что Королевская была замечена в Дубае
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Нардепы, которые были избраны в Верховную Раду от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод написали заявления о сложении депутатских мандатов.

Об этом 29 января со ссылкой на источники в Верховной Раде и бывшей фракции ОПЗЖ сообщила "Украинская правда"

Других подробностей издание не привело. 

27 января вышло расследование "Украинской правды" "Батальон Дубай", в котором, в частности, говорилось, что Королевская и Солод живут в элитных апартаментах в Address Beach Resort. 17 октября 2022 года Королевскую с мужем Юрием Солодом заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. Как говорится в расследовании, они приобрели недвижимости на более чем $10 млн. 

По информации источников "Украинской правды" в украинской разведке, Королевская была среди тех, кому Виктор Медведчук предлагал остаться в Украине и ждать оккупации, чтобы "сразу перехватить власть". 

23 января издание LB.ua сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время издаст указ о лишении украинского гражданства четырех нардепов от ОПЗЖ – Александра Пономарева, Натальи Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина "на основании наличия у них российских паспортов".

Контекст:

19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". 

В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.

Парламент уже лишил мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и внефракционного Андрея Деркача – в связи с прекращением их гражданства согласно указу президента Украины. Кроме того, парламент забрал депутатские полномочия у Вадима РабиновичаИльи КивыЮлии Левочкиной и Вадима Новинского.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Россия, Наталья Королевская, Юрий Солод, мандат, война России против Украины, ОПЗЖ, Платформа за жизнь и мир
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