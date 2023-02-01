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Руководящая должность, $1 млн и Breguet. У главы налоговой Киева при обыске нашли список желаний. Фото

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У Датий при обыске нашли нашли $158 тыс., 530 тыс. грн и &euro;2,2 тыс.
У Датий при обыске нашли нашли $158 тыс., 530 тыс. грн и €2,2 тыс.
Фото: Оксана Датій / Facebook

Государственное бюро расследований во время обыска у и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий обнаружило список желаний, среди которых поездка в Лондон, $1 млн, соболиная шуба и часы Breguet. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба ГБР.

Обыски у Датий проводили по подозрению в незаконном обогащении. У нее нашли $158 тыс., 530 тыс. грн и €2,2 тыс., элитные часы, автомобили и прочее.

Также у чиновницы обнаружили списки желаний к 2018-му и 2021-му Новому году. Например, в 2018 году Датий мечтала о должности главы налоговой службы Киева, соболиной шубе, поездке в Лондон, ремонте в квартире и подарке от любимого на день рождения – часах Breguet.

Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua

А в 2021 году чиновница хотела получить должность замначальника налоговой службы Киева, все еще желала отдохнуть с мужем в Лондоне и на Мальдивах, получить сумку Hermes и заработать $1 млн.

Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua

В 2021-м Датий назначили заместителем начальника отдела анализа налоговой информации управления специального аудита ГУ ГНС в Киеве, а в 2022 году она стала и.о. начальника ГНС столицы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: налоги, Лондон, доллар, обыск, расследование, Государственное бюро расследований, Мальдивы, обыски, часы, ГБР, Hermes, подарки
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