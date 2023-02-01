Руководящая должность, $1 млн и Breguet. У главы налоговой Киева при обыске нашли список желаний. Фото

У Датий при обыске нашли нашли $158 тыс., 530 тыс. грн и €2,2 тыс. Фото: Оксана Датій / Facebook

Обыски у Датий проводили по подозрению в незаконном обогащении. У нее нашли $158 тыс., 530 тыс. грн и €2,2 тыс., элитные часы, автомобили и прочее.

Также у чиновницы обнаружили списки желаний к 2018-му и 2021-му Новому году. Например, в 2018 году Датий мечтала о должности главы налоговой службы Киева, соболиной шубе, поездке в Лондон, ремонте в квартире и подарке от любимого на день рождения – часах Breguet.

Фото: dbr.gov.ua

А в 2021 году чиновница хотела получить должность замначальника налоговой службы Киева, все еще желала отдохнуть с мужем в Лондоне и на Мальдивах, получить сумку Hermes и заработать $1 млн.

Фото: dbr.gov.ua

В 2021-м Датий назначили заместителем начальника отдела анализа налоговой информации управления специального аудита ГУ ГНС в Киеве, а в 2022 году она стала и.о. начальника ГНС столицы.