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Главу налоговой Киева подозревают во многомиллионных незаконных схемах обогащения – ГБР

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Правоохранители выявили у Датий необоснованных активов на около $1,4 млн
Правоохранители выявили у Датий необоснованных активов на около $1,4 млн
Фото: kyiv.tax.gov.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) 1 февраля проводит обыски у руководства столичной налоговой по подозрению в незаконном обогащении. Об этом сообщила пресс-служба бюро.

Фигурант дела – исполняющая обязанности начальника киевской налоговой службы. Бюро не уточняет ее имени, но на сайте Киевской налоговой указано, что и.о. главы ведомства является Оксана Датий.

Чиновница возглавляет комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных налоговой службы Киева. Как утверждает ГБР, она вместе с другими членами комиссии незаконно принимала решения о соответствии или несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков.

Кроме того, по данным бюро, она реализовывала через своих доверенных лиц схемы по искусственному завышению валовых расходов некоторыми предприятиями, ведению предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставлению недостоверных сведений о доходах. По экспертным оценкам в теневой оборот попадало более 15 млрд грн.

В другом эпизоде руководство киевской налоговой причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд грн, сообщает ГБР.

Также оперативники ГБР исследуют образ жизни Датий, который не соответствует уровню ее официальных доходов: она имеет три квартиры в Киеве общей стоимостью примерно $1 млн, дом под Киевом стоимостью примерно $200 тыс., две машины стоимостью примерно $150 тыс.

При этом одно из авто чиновницы стоимостью примерно $100 тыс. записано на ее личного водителя, доходы которого за последние годы составили не более $8 тыс.

Также женщина пользуется дорогими украшениями, исключительно дорогой брендовой одеждой, золотыми часами и другими элитными вещами. Общая сумма установленных необоснованных активов чиновницы составляет около $1,4 млн.

В рамках расследования уголовного производства о злоупотреблении властью, повлекшем тяжкие последствия, работники ГБР проводят обыски по месту жительства и работы фигурантки. Во время следственных действий уже найдены $158 тыс., 530 тыс. грн и 2,2 тыс., элитные часы, автомобили и прочее.

Контекст:

Согласно биографии Датий на сайте Киевской налоговой, чиновница начала карьеру в налоговой в 1995 году. И. о. начальника Киевской налоговой она стала 7 февраля 2022 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: налоги, обыск, доходы, расследование, Государственное бюро расследований, активы, подозрение, обыски, автомобиль, ГБР
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