Замглавы ОП заявил, что антикоррупционная налоговая реформа не изменит условия работы для ФЛП, но закроет дыры, которыми пользуются мошенники

Он привел ряд примеров использования ФЛП для уклонения от уплаты налогов – от выплаты заработной платы на ФЛП 3-й группы и завершая выводом наличных через предпринимателей, оформленные на подставных лиц, даже без уплаты 5% налога.

Чтобы ликвидировать эти схемы, в рамках реформы рассматривается возможность введения обязательной уплаты 5% налога для ФЛП 3-й группы перед переводом денег с бизнес-счета на личный счет, введение лимитов на вывод денег из бизнес-счета на личный счет для ФЛП 2-й группы (например, на сумму 100 тыс. гривен в месяц) и т. д. При этом отмена упрощенной системы налогообложения и изменение ставок для ФЛП даже не рассматривается, отметил замглавы ОП.

"Мы не планируем ликвидировать упрощенную систему налогообложения в том виде, как она есть сегодня. Но мы хотим прикрыть откровенные дыры, которые используются для оптимизации налогов", – подчеркнул Шурма.

Он также поблагодарил добропорядочных представителей микробизнеса и самозанятых лиц за то, что они продолжают работать в условиях войны, платить налоги и даже создавать рабочие места.

"Такой бизнес мы будем поддерживать. Это – основа экономики", – резюмировал чиновник.