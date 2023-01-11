ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Замглавы ОП заявил, что антикоррупционная налоговая реформа не изменит условия работы для ФЛП, но закроет дыры, которыми пользуются мошенники

Ростислав Шурма: Мы хотим прикрыть откровенные дыры, которые используются для оптимизации налогов"
Ростислав Шурма: Мы хотим прикрыть откровенные дыры, которые используются для оптимизации налогов"
Фото: rbc.ua

Антикоррупционная налоговая реформа не изменит условия работы для физлиц-предпринимателей, но ликвидирует дыры, которыми пользуются мошенники и недобросовестный бизнес. Об этом на ежегодной конференции Ukraine Economic Outlook отметил заместитель руководителя Офиса президента по экономическим вопросам Ростислав Шурма.

Он привел ряд примеров использования ФЛП для уклонения от уплаты налогов – от выплаты заработной платы на ФЛП 3-й группы и завершая выводом наличных через предпринимателей, оформленные на подставных лиц, даже без уплаты 5% налога.

Чтобы ликвидировать эти схемы, в рамках реформы рассматривается возможность введения обязательной уплаты 5% налога для ФЛП 3-й группы перед переводом денег с бизнес-счета на личный счет, введение лимитов на вывод денег из бизнес-счета на личный счет для ФЛП 2-й группы (например, на сумму 100 тыс. гривен в месяц) и т. д. При этом отмена упрощенной системы налогообложения и изменение ставок для ФЛП даже не рассматривается, отметил замглавы ОП.

"Мы не планируем ликвидировать упрощенную систему налогообложения в том виде, как она есть сегодня. Но мы хотим прикрыть откровенные дыры, которые используются для оптимизации налогов", – подчеркнул Шурма.

Он также поблагодарил добропорядочных представителей микробизнеса и самозанятых лиц за то, что они продолжают работать в условиях войны, платить налоги и даже создавать рабочие места.

"Такой бизнес мы будем поддерживать. Это – основа экономики", – резюмировал чиновник.

Теги: налоги, экономика, предприниматели, реформа, налоговая реформа, Ростислав Шурма
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских поделилась новым фото без Потапа
Каменских поделилась новым фото без Потапа
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной
"НАОНИ Оркестра" даст два концерта в Киеве
"НАОНИ Оркестра" даст два концерта в Киеве
"Соблазн для зрелых и молодых мужчин". Тина Кароль засветила плечи и декольте
"Соблазн для зрелых и молодых мужчин". Тина Кароль засветила плечи и декольте
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах
Огневич после обвинений Ефросининой сделала заявление
Огневич после обвинений Ефросининой сделала заявление
Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты
Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты
Ефросинина о Злате Огневич: Ты меня повсюду срешь и думаешь, что я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно
Ефросинина о Злате Огневич: Ты меня повсюду срешь и думаешь, что я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно
"Наш первый". Кларксон завел себе поросенка. Фото
"Наш первый". Кларксон завел себе поросенка. Фото
"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы
"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
48-летняя экс-жена Кличко снялась в халате. Фото
48-летняя экс-жена Кличко снялась в халате. Фото
"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам
"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам
"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии
"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют (154993)
2
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (89950)
3
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (55902)
4
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (41413)
5
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (39482)
6
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст (31379)
7
"Я устанавливаю степень значимости ваших дел. Не вы". Арестович рассказал, как можно с ним лично созвониться (25733)
8
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой (25537)
 
 
 
 