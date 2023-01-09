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Экспорт горно-металлургической продукции упал за год на 72%, это самый плохой показатель по отраслям – СМИ

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После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины металлургические компании значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов
После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины металлургические компании значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов
Фото: gmk.center

Согласно данным статистики, общеукраинский экспорт в прошлом году снизился на 38%, в то время как падение товарного экспорта железной руды и металлопродукции составило 46% и 72% соответственно. Это означает, что сектор пострадал от войны сильнее других отраслей экономики, пишет профильное издание GMK Center.

"Из-за уничтожения мощностей в Мариуполе и логистических проблем продукция ГМК, преимущественно в части металлопродукции, снизилась в рейтинге экспортной продукции. Железная руда оказалась на третьем месте в списке экспортной продукции в стоимостном выражении после кукурузы ($5,94 млрд) и масла ($5,46 млрд). В целом экспорт железной руды в 2022 году составил 23,9 млн т (-45,9%) на сумму $2,9 млрд (-57,8%). Ключевым фактором для падения экспорта руды стало закрытие морпортов и снижение спроса на европейском рынке", – сказано в материале.

В условиях войны логистика стала одной из главных проблем всей экономики и, в частности, экспортеров, отмечают авторы. Логистика украинского экспорта в 2022 году выглядела так: объемы перевозок морским транспортом составили 53,8 млн т (-55% к 2021 году), железной дорогой – 33,7 млн т (+3,4%), автотранспортом – 12 млн т (+32,4%). Ключевым вопросом для экспорта ГМК является разблокировка черноморских портов, подчеркивает издание.

"В начале войны российский флот блокировал украинские морские порты. Это уничтожило украинский морской экспорт. По нашим оценкам, ежемесячные потери экспорта для Украины достигают $420 млн из-за блокированных морских портов (1,3 млн т железной руды, 151 тыс. т чугуна, 192 тыс. т полуфабрикатов и 218 тыс. т готовой металлопродукции). Для смягчения первой волны последствий войны, включающих сбой в цепочках поставок, украинские морские порты должны быть разблокированы. Это поддержит украинскую экономику и возобновит цепочки поставок", – заявил директор GMK Center Станислав Зинченко.

Контекст:

Замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта. В частности, правительство будет пытаться разблокировать морские порты и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.

В то же время директора трех морских портов – Южный, ТИС-Уголь и Тис-Руда – призвали президента Украины Владимира Зеленского распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию: они заявили, что это укрепит гривну и экономику, так как одно судно с железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки, а Украина может отправлять до 200 таких кораблей в год.

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Предприятия не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, пытается его продать на международном рынке.

Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявляли в Федерации металлургов Украины.

Теги: транспорт, экономика, статистика, экспорт, металлургия, торговля, железная руда, морские порты Украины, Станислав Зинченко, логистика
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