Экспорт горно-металлургической продукции упал за год на 72%, это самый плохой показатель по отраслям – СМИ

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины металлургические компании значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов Фото: gmk.center

"Из-за уничтожения мощностей в Мариуполе и логистических проблем продукция ГМК, преимущественно в части металлопродукции, снизилась в рейтинге экспортной продукции. Железная руда оказалась на третьем месте в списке экспортной продукции в стоимостном выражении после кукурузы ($5,94 млрд) и масла ($5,46 млрд). В целом экспорт железной руды в 2022 году составил 23,9 млн т (-45,9%) на сумму $2,9 млрд (-57,8%). Ключевым фактором для падения экспорта руды стало закрытие морпортов и снижение спроса на европейском рынке", – сказано в материале.

В условиях войны логистика стала одной из главных проблем всей экономики и, в частности, экспортеров, отмечают авторы. Логистика украинского экспорта в 2022 году выглядела так: объемы перевозок морским транспортом составили 53,8 млн т (-55% к 2021 году), железной дорогой – 33,7 млн т (+3,4%), автотранспортом – 12 млн т (+32,4%). Ключевым вопросом для экспорта ГМК является разблокировка черноморских портов, подчеркивает издание.

"В начале войны российский флот блокировал украинские морские порты. Это уничтожило украинский морской экспорт. По нашим оценкам, ежемесячные потери экспорта для Украины достигают $420 млн из-за блокированных морских портов (1,3 млн т железной руды, 151 тыс. т чугуна, 192 тыс. т полуфабрикатов и 218 тыс. т готовой металлопродукции). Для смягчения первой волны последствий войны, включающих сбой в цепочках поставок, украинские морские порты должны быть разблокированы. Это поддержит украинскую экономику и возобновит цепочки поставок", – заявил директор GMK Center Станислав Зинченко.