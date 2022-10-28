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Директора морских портов Украины призвали Зеленского расширить действие "зернового коридора" на металл и руду

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Кризис в отрасли вызван в том числе тем, что из-за российской блокады морских портов сейчас невозможно экспортировать украинскую металлургическую продукцию
Кризис в отрасли вызван в том числе тем, что из-за российской блокады морских портов сейчас невозможно экспортировать украинскую металлургическую продукцию
Фото: cfts.org.ua

Если Украина распространит действия Стамбульского соглашения на продукцию горно-металлургического комплекса, такое решение укрепит гривну и экономику, что позволит лучше противостоять вооруженной агрессии России. Об этом пишет 28 октября издание "Обозреватель" со ссылкой на открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому директоров ряда украинских морских портов: Пивденный, ТИС-Угулья и ТИС-Руда.

"После подписания инициативы с ООН и Турцией в Стамбуле из украинских портов в августе – сентябре вышло уже около 250 судов с более чем 5,5 млн тонн украинской агропродукции. Сейчас для функционирования портов и поддержки экономики необходимо расширить список экспорта продукции и обеспечить экспорт грузов ГМК, ведь до войны эта продукция обеспечивала более 50% перевалки грузов", – сказано в документе.

Руководители портов заявили, что кризис в отрасли вызван в том числе тем, что из-за российской блокады портов сейчас невозможно экспортировать продукцию, поэтому ряд предприятий сократили работу, горно-обогатительные комбинаты остановились.

"Разблокировка портов для экспорта грузов ГМК поддержит функционирование портов и терминалов, обеспечит работой тысячи работников и увеличит валютные поступления в Украину. Только одно судно с железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки. А Украина способна отгружать до 200 таких судов в год! Таким образом, экспорт грузов ГМК создаст предпосылки для укрепления гривны. Кроме того, только портовые терминалы, осуществлявшие перевалку руды, уплатили около 1,3 млрд [грн] налогов", – сказано в письме.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. "Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Предприятия не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, пытается его продать на международном рынке.

Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявили в Федерации металлургов Украины.

Теги: Россия, Украина, налоги, экономика, Металлург, экспорт, кризис, металлургия, блокада, соглашение, морские порты Украины
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