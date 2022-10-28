Директора морских портов Украины призвали Зеленского расширить действие "зернового коридора" на металл и руду

Кризис в отрасли вызван в том числе тем, что из-за российской блокады морских портов сейчас невозможно экспортировать украинскую металлургическую продукцию Фото: cfts.org.ua

"После подписания инициативы с ООН и Турцией в Стамбуле из украинских портов в августе – сентябре вышло уже около 250 судов с более чем 5,5 млн тонн украинской агропродукции. Сейчас для функционирования портов и поддержки экономики необходимо расширить список экспорта продукции и обеспечить экспорт грузов ГМК, ведь до войны эта продукция обеспечивала более 50% перевалки грузов", – сказано в документе.

Руководители портов заявили, что кризис в отрасли вызван в том числе тем, что из-за российской блокады портов сейчас невозможно экспортировать продукцию, поэтому ряд предприятий сократили работу, горно-обогатительные комбинаты остановились.

"Разблокировка портов для экспорта грузов ГМК поддержит функционирование портов и терминалов, обеспечит работой тысячи работников и увеличит валютные поступления в Украину. Только одно судно с железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки. А Украина способна отгружать до 200 таких судов в год! Таким образом, экспорт грузов ГМК создаст предпосылки для укрепления гривны. Кроме того, только портовые терминалы, осуществлявшие перевалку руды, уплатили около 1,3 млрд [грн] налогов", – сказано в письме.