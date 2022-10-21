Разблокировка морских портов для экспорта металла – это возможность помочь бюджету и сохранить рабочие места – политолог

"Одно из эффективных направлений помощи нашей экономике, которое сейчас обсуждается с Турцией, – вопрос расширения "зернового коридора" на другие товары, в частности на металлопродукцию. Ведь это возможность получить дополнительные финансовые поступления, что позволит поддержать государственный бюджет и сохранить рабочие места. Эти вопросы обсуждается на самом высоком уровне", – отметил эксперт.
Политолог добавил, что Кабинет Министров Украины находит возможности для адаптации страны к условиям войны, в том числе применяет гибкое налогообложение и лояльный подход к бизнесу.
"В Украине создается ряд координационных центров, куда входят представители правительства и бизнеса, которые пытаются максимально быстро реагировать, прорабатывать и принимать решения, необходимые нашим предприятиям для продолжения работы. Это касается и налогообложения. Есть понимание того, что предприятия в затруднении и что необходимо сделать все для того, чтобы эти предприятия работали", – считает Петренко.
После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлурги не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.
За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, в связи с чем себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.
За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат, "Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".