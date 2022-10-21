Разблокировка морских портов для экспорта металла – это возможность помочь бюджету и сохранить рабочие места – политолог

Украина обсуждает вопрос расширения "зернового коридора" на другие товары, в частности на металлопродукцию, отметил политолог Игорь Петренко Фото: depositphotos.com

"Одно из эффективных направлений помощи нашей экономике, которое сейчас обсуждается с Турцией, – вопрос расширения "зернового коридора" на другие товары, в частности на металлопродукцию. Ведь это возможность получить дополнительные финансовые поступления, что позволит поддержать государственный бюджет и сохранить рабочие места. Эти вопросы обсуждается на самом высоком уровне", – отметил эксперт.

Политолог добавил, что Кабинет Министров Украины находит возможности для адаптации страны к условиям войны, в том числе применяет гибкое налогообложение и лояльный подход к бизнесу.

"В Украине создается ряд координационных центров, куда входят представители правительства и бизнеса, которые пытаются максимально быстро реагировать, прорабатывать и принимать решения, необходимые нашим предприятиям для продолжения работы. Это касается и налогообложения. Есть понимание того, что предприятия в затруднении и что необходимо сделать все для того, чтобы эти предприятия работали", – считает Петренко.