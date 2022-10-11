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Кризис в металлургии нарастает, но власть может помочь – Каленков

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Александр Каленков: Предприятие, которое просто остановилось, не платит ничего
Александр Каленков: Предприятие, которое просто остановилось, – не платит ничего
Фото: gmk.center

Чтобы преодолеть кризис в металлургии, власти нужно сделать два шага, прежде всего – обеспечить отрасль логистикой и снизить себестоимость украинской продукции. Об этом рассказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в комментарии "Обозревателю".

"Самое главное – обеспечить нормальную логистику. Открытие морских портов – это то, что позволит нам увеличить обьемы производства и экспорта в два раза. Второе – поскольку зерно имеет возможность экспорта через море, государство должно обеспечить возможность другим группам экспортных товаров отправляться через заграничные западные переходы и расширить пропускную способность этих переходов с 1,9 тыс. до 3,4 тыс. вагонов", – подчеркнул Каленков.

Для снижения себестоимости украинской продукции необходимо снизить часть налогов и сборов, пояснил он.

"Например, освободить промышленность от уплаты экологических налогов, а также от ренты на добычу сырья. Мы сейчас производим порядка 20% от довоенного уровня, так что бюджет в налогах ничего не получает. А уменьшив налоги, мы сможем нарастить производство. Соответственно, государство все равно получит свои налоги и валютную выручку", – сказал эксперт.

Он добавил, что сейчас речь не идет о получении прибыли, ведь промышленность не покрывает даже свои затраты, поэтому любое уменьшение налогов позволит предприятиям дотянуть вместе с трудовыми коллективами до победы.

"Конечно, сейчас власти нелегко изыскать резервы. Но, например, модернизация пограничных переходов окупится очень быстро, речь идет буквально о месяцах. И важно помнить: любое недополучение денег, будь то снижение тарифов на железнодорожные перевозки или на передачу электроэнергии, – обязательно приведет к росту объемов производства в промышленности, а соответственно – страна заработает гораздо больше. Ведь предприятие, которое будет работать, – это и зарплаты коллективу, и рост перевозок УЗ, и потребление электричества, и валютные поступления. А предприятие, которое просто остановилось, – не платит ничего", – резюмировал Каленков.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлурги не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, в связи с чем себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.

За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат"Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".

Теги: экономика, промышленность, экспорт, металлургия, прибыль, перевозки, Укрметаллургпром, Александр Каленков
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