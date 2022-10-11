Кризис в металлургии нарастает, но власть может помочь – Каленков

"Самое главное – обеспечить нормальную логистику. Открытие морских портов – это то, что позволит нам увеличить обьемы производства и экспорта в два раза. Второе – поскольку зерно имеет возможность экспорта через море, государство должно обеспечить возможность другим группам экспортных товаров отправляться через заграничные западные переходы и расширить пропускную способность этих переходов с 1,9 тыс. до 3,4 тыс. вагонов", – подчеркнул Каленков.

Для снижения себестоимости украинской продукции необходимо снизить часть налогов и сборов, пояснил он.

"Например, освободить промышленность от уплаты экологических налогов, а также от ренты на добычу сырья. Мы сейчас производим порядка 20% от довоенного уровня, так что бюджет в налогах ничего не получает. А уменьшив налоги, мы сможем нарастить производство. Соответственно, государство все равно получит свои налоги и валютную выручку", – сказал эксперт.

Он добавил, что сейчас речь не идет о получении прибыли, ведь промышленность не покрывает даже свои затраты, поэтому любое уменьшение налогов позволит предприятиям дотянуть вместе с трудовыми коллективами до победы.

"Конечно, сейчас власти нелегко изыскать резервы. Но, например, модернизация пограничных переходов окупится очень быстро, речь идет буквально о месяцах. И важно помнить: любое недополучение денег, будь то снижение тарифов на железнодорожные перевозки или на передачу электроэнергии, – обязательно приведет к росту объемов производства в промышленности, а соответственно – страна заработает гораздо больше. Ведь предприятие, которое будет работать, – это и зарплаты коллективу, и рост перевозок УЗ, и потребление электричества, и валютные поступления. А предприятие, которое просто остановилось, – не платит ничего", – резюмировал Каленков.