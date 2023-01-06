Украинский бизнес уплатил в 2022 году на 80 млрд грн больше налогов, чем в "мирном" 2021-м – Шмыгаль

Шмыгаль: В 2022 году мы совершили невозможное и профинансировали абсолютно все расходы бюджета Фото: kmu.gov.ua

"В 2022 году мы совершили невозможное и профинансировали абсолютно все расходы бюджета. В целом эти расходы составили около 2,7 трлн грн", – сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.

По его словам, около 1 трлн грн Украина получила от международных партнеров. Кроме того, около 600 млрд грн было получено за счет выпуска военных облигаций.

"Подводя итоги 2022 года, хочу также поблагодарить украинский бизнес, который уплатил на 80 млрд грн больше налогов, чем в мирный 2021 год", – добавил премьер.

Он пообещал, что правительство в новом году будет помогать частному сектору: продолжит программы льготного кредитования, в том числе для возобновления бизнеса, программу грантов "єРобота", регуляторные и фискальные стимулы в рамках "Дія City", индустриальных парков и инвестнянь.

"Ключевой задачей остается продолжение экономического безвиза с ЕС, благодаря которому были сняты все пошлины и квоты на экспортируемую в Европу украинскую продукцию. Логистика и новые маршруты для экспорта также будут среди приоритетов", – заявил премьер.

Он обещал, что правительство сделает все возможное, чтобы 2023 год стал "первым шагом для большого восстановления украинской экономики".