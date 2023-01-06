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Украинский бизнес уплатил в 2022 году на 80 млрд грн больше налогов, чем в "мирном" 2021-м – Шмыгаль

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Шмыгаль: В 2022 году мы совершили невозможное и профинансировали абсолютно все расходы бюджета
Шмыгаль: В 2022 году мы совершили невозможное и профинансировали абсолютно все расходы бюджета
Фото: kmu.gov.ua

Украинские граждане и бизнес в 2022 году уплатили в государственный бюджет более 900 млрд грн, еще 425 млрд грн уплачено в Пенсионный фонд и фонды социального страхования. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 6 января, сообщает пресс-служба Кабмина.

"В 2022 году мы совершили невозможное и профинансировали абсолютно все расходы бюджета. В целом эти расходы составили около 2,7 трлн грн", – сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.

По его словам, около 1 трлн грн Украина получила от международных партнеров. Кроме того, около 600 млрд грн было получено за счет выпуска военных облигаций.

"Подводя итоги 2022 года, хочу также поблагодарить украинский бизнес, который уплатил на 80 млрд грн больше налогов, чем в мирный 2021 год",  добавил премьер.

Он пообещал, что правительство в новом году будет помогать частному сектору: продолжит программы льготного кредитования, в том числе для возобновления бизнеса, программу грантов "єРобота", регуляторные и фискальные стимулы в рамках "Дія City", индустриальных парков и инвестнянь.

"Ключевой задачей остается продолжение экономического безвиза с ЕС, благодаря которому были сняты все пошлины и квоты на экспортируемую в Европу украинскую продукцию. Логистика и новые маршруты для экспорта также будут среди приоритетов", – заявил премьер.

Он обещал, что правительство сделает все возможное, чтобы 2023 год стал "первым шагом для большого восстановления украинской экономики".

Контекст:

В сентябре 2022 года глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев заявлял, что дефицит бюджета более чем в 30 раз больше, чем аналогичные показатели прошлого года. В то же время благодаря поступлению значительной грантовой помощи удается его сбалансировать, отмечал он.

Финансовая помощь Украине от стран, входящих в "Большую семерку", позволит покрыть большую часть дефицита бюджета в 2023 году, заявил 25 декабря Шмыгаль.

Государственный бюджет за 2022 год был выполнен с дефицитом 911,1 млрд грн, в том числе общий фонд – 909,5 млрд грн, сообщило Министерство финансов Украины 3 января.

Теги: налоги, Кабинет Министров, госбюджет, экономика, бюджет, бизнес, правительство, льготы, Пенсионный фонд, пошлины, финансы, расходы, Денис Шмыгаль, Кабмин, Дія City
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