Подоляк: Компании из Евросоюза, которые продолжают работать в РФ, следует маркировать: "Поддерживаем войну"

"Компании Евросоюза, в том числе фармацевтические, которые продолжают работать в РФ, должны маркироваться: "Поддерживаем войну", "Поддерживаем массовые убийства украинцев", "Поддерживаем разрушение критической инфраструктуры". Это справедливо", – написал он.
Подоляк подчеркнул, что "финансирование европейскими налогами войны недопустимо".
* компанії, зокрема фармацевтичні, які продовжують працювати в Рф, мають маркуватися: «Підтримуємо війну», «Підтримуємо масові вбивства українців», «Підтримуємо руйнування критичної інфраструктури». Це справедливо. Фінансування європейськими податками війни неприпустиме.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 4, 2023
Война России против Украины. Главное (обновляется)
3 января издание Politico сообщило, что лекарства остаются исключением в перечне ограничений, наложенных на экспорт в Россию из стран Евросоюза, и это вызывает разногласия между Украиной и ЕС. "В общей сложности 19 компаний, в основном из ЕС, с общим объемом бизнеса в €1,7 млрд, находятся под прицелом украинского правительства", – пишет Politico.
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, после чего против России ужесточили экономические санкции и поддержали Украину.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля прошлого года на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.