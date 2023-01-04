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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Компании из Евросоюза, которые продолжают работать в РФ, следует маркировать: "Поддерживаем войну"

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Подоляк: Недопустимо финансировать войну РФ против Украины европейскими налогами
Подоляк: Недопустимо финансировать войну РФ против Украины европейскими налогами
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Компании, которые после полномасштабного вторжения России в Украину остаются на российском рынке, следует обозначать. Такое мнение советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил 4 января в Twitter.

"Компании Евросоюза, в том числе фармацевтические, которые продолжают работать в РФ, должны маркироваться: "Поддерживаем войну", "Поддерживаем массовые убийства украинцев", "Поддерживаем разрушение критической инфраструктуры". Это справедливо", – написал он.

Подоляк подчеркнул, что "финансирование европейскими налогами войны недопустимо".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

3 января издание Politico сообщило, что лекарства остаются исключением в перечне ограничений, наложенных на экспорт в Россию из стран Евросоюза, и это вызывает разногласия между Украиной и ЕС. "В общей сложности 19 компаний, в основном из ЕС, с общим объемом бизнеса в €1,7 млрд, находятся под прицелом украинского правительства", – пишет Politico.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, после чего против России ужесточили экономические санкции и поддержали Украину.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля прошлого года на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, налоги, убийство, война, бизнес, вторжение, советник, Европа, украинцы, война России против Украины, Евросоюз, разрушения, финансирование, инфраструктура, Михаил Подоляк, ЕС, компании
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