Ограничение на продажу лекарств компаний, работающих в РФ, не повлияет на пациентов – исследование СМИ

Журналисты при изучении базы Минздрава в части препаратов, подлежащих изъятию из обращения в Украине, выяснили, что на каждое “запрещенное” лекарственное средство в среднем приходится пять аналогов от других иностранных и украинских производителей. А в некоторых случаях лекарства от производителей, не осудивших агрессию России против Украины, имеют более 30 аналогов на аптечных полках.

Что касается препаратов из категории жизненно важных – например, лекарств для больных туберкулезом, раком, ВИЧ/СПИД и другими болезнями, – ограничения, предусмотренные законом, не применяются вообще. Перед тем как внести в список запрещенных другие препараты, Минздрав проводит детальный анализ рынка и учитывает степень интеграции деятельности определенной компании в экономику России или Беларуси, так как через систему налогообложения такие производители поддерживают среди прочего военный сектор агрессора, сказано в материале.

"Этот закон – санитарная мера для украинского рынка, чтобы на нем не продавались лекарства компаний, которые откровенно поддерживают и будут поддерживать, похоже, свою деятельность в России. При этом украинский пациент не пострадает, потому что это касается лекарств, имеющих десятки аналогов", – заявил изданию представитель общественной организации "Фармагейт" Тарас Потичный.