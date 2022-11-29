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Ограничение на продажу лекарств компаний, работающих в РФ, не повлияет на пациентов – исследование СМИ

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Верховная Рада в мае приняла закон об ограничении обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Республики Беларусь
Верховная Рада в мае приняла закон об ограничении обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Республики Беларусь
Фото: depositphotos.com

Ограничение продаж лекарства компаний, продолжающих работать в России, не повлияет на пациентов. Об этом свидетельствует анализ издания Mind. Соответствующие ограничения внедрила Верховная Рада еще летом, но недавно некоторые парламентарии раскритиковали закон за то, что он якобы может привести к искусственному дефициту лекарств, отметили авторы публикации.

Журналисты при изучении базы Минздрава в части препаратов, подлежащих изъятию из обращения в Украине, выяснили, что на каждое “запрещенное” лекарственное средство в среднем приходится пять аналогов от других иностранных и украинских производителей. А в некоторых случаях лекарства от производителей, не осудивших агрессию России против Украины, имеют более 30 аналогов на аптечных полках.

Что касается препаратов из категории жизненно важных – например, лекарств для больных туберкулезом, раком, ВИЧ/СПИД и другими болезнями, – ограничения, предусмотренные законом, не применяются вообще. Перед тем как внести в список запрещенных другие препараты, Минздрав проводит детальный анализ рынка и учитывает степень интеграции деятельности определенной компании в экономику России или Беларуси, так как через систему налогообложения такие производители поддерживают среди прочего военный сектор агрессора, сказано в материале.

"Этот закон – санитарная мера для украинского рынка, чтобы на нем не продавались лекарства компаний, которые откровенно поддерживают и будут поддерживать, похоже, свою деятельность в России. При этом украинский пациент не пострадает, потому что это касается лекарств, имеющих десятки аналогов", – заявил изданию представитель общественной организации "Фармагейт" Тарас Потичный.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Республики Беларусь, в мае 2022 года, 6 июня его подписал президент, 8 числа того же месяца документ вступил в силу. 

В государственной регистрации лекарства могут, если установлено, что один или несколько этапов производства связаны с предприятиями, расположенными на территории РФ и Беларуси, а также если заявитель или его представитель связан с российскими компаниями. На период действия военного положения в Украине Кабмин также может временно остановить экспорт лекарственных средств в случае, если их не хватает для потребностей системы здравоохранения Украины.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Беларусь, экономика, лекарства, Минздрав, здравоохранение, Кабмин, компании
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