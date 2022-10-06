После угроз Путина США потратили $290 млн на лекарства от радиации

По его данным, HHS закупает партию препарата Nplate, который производится калифорнийской фармацевтической компанией Amgen. Он одобрен для лечения повреждений клеток крови при синдроме острой лучевой болезни, стимулирует выработку тромбоцитов в организме и уменьшает кровотечение. Лекарство используется в радиологических и ядерных аварийных ситуациях.
Служба не указывает, что это связано с заявлениями президента России Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия против Запада. Закупка производится "в рамках давних и постоянных усилий, направленных на то, чтобы лучше подготовиться к спасению жизней после радиологических и ядерных чрезвычайных ситуаций", говорится в документе.
Лекарства от лучевой болезни, оплаченные государством, Amgen будет хранить на складах, обновляя их в соответсвии со сроком годности. Препарат приобретен с учетом использования для взрослых и детей, уточняют в HHS.
Украинской правительство также подготовило и распространило инструкцию, как действовать украинцам в случае ядерной атаки.
Путин 21 сентября заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России, 30 сентября он подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
На данный момент США не видят признаков того, что Путин готовит ядерное оружие к удару, заявили в Белом доме 3 октября.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие, но не исключил такой возможности.
3 октября британская газета The Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что в НАТО считают, что президент Путин, вероятно, намерен продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения, проведя испытания ядерного оружия вблизи границы Украины.