После угроз Путина США потратили $290 млн на лекарства от радиации

Закупка производится для подготовки "к спасению жизней после радиологических и ядерных чрезвычайных ситуаций" Фото: ЕРА

По его данным, HHS закупает партию препарата Nplate, который производится калифорнийской фармацевтической компанией Amgen. Он одобрен для лечения повреждений клеток крови при синдроме острой лучевой болезни, стимулирует выработку тромбоцитов в организме и уменьшает кровотечение. Лекарство используется в радиологических и ядерных аварийных ситуациях.

Служба не указывает, что это связано с заявлениями президента России Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия против Запада. Закупка производится "в рамках давних и постоянных усилий, направленных на то, чтобы лучше подготовиться к спасению жизней после радиологических и ядерных чрезвычайных ситуаций", говорится в документе.

Лекарства от лучевой болезни, оплаченные государством, Amgen будет хранить на складах, обновляя их в соответсвии со сроком годности. Препарат приобретен с учетом использования для взрослых и детей, уточняют в HHS.

Украинской правительство также подготовило и распространило инструкцию, как действовать украинцам в случае ядерной атаки.