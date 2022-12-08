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США внесли в черный список более 10 компаний из РФ и Европы, которые помогают российской армии

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Попавшим в список компаниям Вашингтон ограничивает доступ к оборудованию и технологиям США
Попавшим в список компаниям Вашингтон ограничивает доступ к оборудованию и технологиям США
Фото: depositphotos.com

Министерство торговли США 7 декабря добавило 24 компании в черный список списка экспортного контроля из-за поддержки военной или оборонно-промышленной базы России, ядерной деятельности Пакистана или поставок Ирану электроники. Соответствующий документ (.pdf) опубликован на сайте электронной базы Федерального реестра США.

В перечень попали 10 российских компаний. Среди них – холдинг "Росэлектроника", производитель компьютерного оборудования Kraftway, производитель микросхем "ПКК Миландр", а также связанные с ним юрлица. 

В список включены российские "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники", LLC Fibersense, ООО "Милур ИС" и НПК "Оптолинк".

В перечень также попали юридические лица, зарегистрированные в Латвии, ОАЭ, Пакистане, Сингапуре и Швейцарии.

Список, публикуемый минторгом США совместно с Бюро промышленности и безопасности, был впервые опубликован в 1997 году. Попавшим в него юрлицам Вашингтон ограничивает доступ к оборудованию и технологиям США.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Кроме того, Россию покинуло более 1 тыс. крупнейших западных компаний. Как рассказал профессор Йельского университета Джеффри Сонненфельд, объем их инвестиций в Россию составлял более $600 млрд, а количество созданных ими рабочих мест превышало 5 млн.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из-за войны в Украине из РФ уже ушло более 1200 компаний.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, санкции, промышленность, военные, экспорт, технологии, Европа, торговля, черный список
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