США внесли в черный список более 10 компаний из РФ и Европы, которые помогают российской армии

В перечень попали 10 российских компаний. Среди них – холдинг "Росэлектроника", производитель компьютерного оборудования Kraftway, производитель микросхем "ПКК Миландр", а также связанные с ним юрлица.

В список включены российские "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники", LLC Fibersense, ООО "Милур ИС" и НПК "Оптолинк".

В перечень также попали юридические лица, зарегистрированные в Латвии, ОАЭ, Пакистане, Сингапуре и Швейцарии.

Список, публикуемый минторгом США совместно с Бюро промышленности и безопасности, был впервые опубликован в 1997 году. Попавшим в него юрлицам Вашингтон ограничивает доступ к оборудованию и технологиям США.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Кроме того, Россию покинуло более 1 тыс. крупнейших западных компаний. Как рассказал профессор Йельского университета Джеффри Сонненфельд, объем их инвестиций в Россию составлял более $600 млрд, а количество созданных ими рабочих мест превышало 5 млн.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из-за войны в Украине из РФ уже ушло более 1200 компаний.