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Евросоюз не согласен с санкциями Украины против фармкомпаний, работающих в РФ – СМИ

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Ограничения уже введены против венгерского Gedeon Richter
Ограничения уже введены против венгерского Gedeon Richter
Фото: gedeonrichter.com

Лекарства остаются исключением в перечне ограничений, наложенных на экспорт в Россию из стран Евросоюза. Это вызывает разногласия между Украиной и ЕС, пишет 3 января Politico.

Угроза со стороны Украины закрыть рынок европейским фармацевтическим компаниям, все еще работающим в РФ, вбивает клин между союзниками, считает издание.

"Широкомасштабные санкции резко сократили российский импорт всего, от немецких автомобилей до французских дизайнерских брендов. Единственным исключением являются лекарства, которые ЕС освободил от санкций по гуманитарным соображениям. Это не понравилось украинскому правительству, которое решило наказать фармацевтические компании. Идея в том, что если вы ведете бизнес с агрессором, то вы не делаете этого в Украине", – говорится в статье.

Авторы отмечают, что в конце мая Украина внесла изменения в законодательство, получив полномочия для удаления с рынка любых лекарств, произведенных компаниями, связанными с Россией, и к осени сделала первые шаги в этом направлении.

"В общей сложности 19 компаний, в основном из ЕС, находятся под прицелом украинского правительства с общим объемом бизнеса в 1,7 млрд", – пишет Politico.

Глава ЕС по вопросам торговли Валдис Домбровскис поднял этот вопрос перед премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во время недавней поездки в Киев. Отвечая на вопрос издания, Шмыгаль сказал, что Киев "разрешает всем европейским компаниям продавать в Украине все лекарства, произведенные во всех европейских странах, по всему миру, только не в России".

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, в свою очередь, сообщил журналистам, что масштаб проблемы преувеличен и принятые Украиной ограничения еще не действуют. По его словам, 70% фармацевтического импорта Украины поступает из ЕС и Киев не хочет подвергать это риску. Стороны сейчас в поисках компромиссного решения, добавил он.

"Есть большие споры о том, насколько морально [для фармацевтических компаний] уйти из России, потому что это вопрос жизни и смерти. Для нас это также вопрос жизни и смерти. И мы выступаем за максимально полное эмбарго на российские товары и экономическую деятельность в РФ", – объяснил он.

Politico уточняет, что на данный момент под действие ограничений попали только 35 наименований препаратов венгерской фармацевтической компания Gedeon Richter, при этом официального распоряжения об этом еще нет.

Еще несколько компаний находятся "под пристальным вниманием" украинского правительства: словенская Krka и Berlin Chemie (дочерняя компания итальянской Menarini Group), производящих в совокупности около 300 медицинских препаратов.

Контекст:

Верховная Рада Украины приняла закон об ограничении обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Республики Беларусь, в мае 2022 года, 6 июня его подписал президент, 8-го числа того же месяца документ вступил в силу. 

По подсчетам Центра противодействия дезинформации при СНБО, которые он озвучил в апреле, в прошлом году такие фармкомпании, как B.Braun, Gedeon Richter, Sun Pharma, Abbott, Servier и Egis, Stada, КРКА, Menarini Group и ряд других, пополнили бюджет РФ на $339 млн. В ведомстве отмечали, что этих денег РФ хватило на 339 тыс. снарядов для пушки калибра 122 мм, или 3556 ракет "Смерч", или 39 крылатых ракет "Калибр", или 23 штурмовика Су-25.

Теги: Россия, санкции, лекарства, Евросоюз, Тарас Качка, Валдис Домбровскис, Денис Шмыгаль
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